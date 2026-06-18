Usuaris de la petanca del Torrent del Capellà: “Ens quedarem a les pistes, fa anys que juguem aquí”

Tot i la provisionalitat de les pistes de petanca que es van instal·lar a la plaça de les Gardènies, al Torrent del Capellà, fa ja més d’una dècada, els usuaris de les pistes volen quedar-s’hi. Una situació que ha generat distàncies entre veïns: com explicava recentment el Diari, mentre alguns volen utilitzar aquest espai que era provisional per a aparcar i habilitar-ho puntualment per a espai per a festes, els usuaris de les pistes volen que es mantingui allà l’activitat per la proximitat als lavabos de l’entitat veïnal. El debat al barri està servit.
“Molts de nosaltres no vam participar en el referèndum que es va convocar des de l’associació de veïns perquè no ho veiem necessari”, insisteix Francisco Romero, un dels usuaris de la pista de petanca i veí del Torrent, en representació d’altres usuaris. Una consulta veïnal que es va organitzar durant dos dies a l’entitat veïnal i que va recollir una setantena de vots, la majoria dels quals aprovaven l’enderroc definitiu de les pistes provisionals.
“Aquesta situació està generant tensions innecessàries, el Torrent sempre ha estat un barri unit i, per una ximpleria com aquesta no es pot trencar la bona convivència”, demana Romero. “La majoria d’usuaris som gent gran i necessitem tenir un lavabo a prop, aquí el tenim a molt pocs metres, és per això no volem marxar. No molestem ningú”, expressa. Els usuaris descarten traslladar-se al parc, tot i que també des de l’Ajuntament, fonts municipals descartaven enderrocar aquestes pistes provisionals. En aquest sentit, es buscarà una zona per a habilitar més aparcament mentre també es mantenen aquestes instal·lacions. Una solució intermèdia.