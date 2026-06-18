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Sabadell

Aliança Catalana ja té candidata a l'alcaldia a Sabadell

Joana Berrio, treballadora d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Sabadell, serà l'alcaldable de la formació a les pròximes municipals

  • Joana Berrio, candidata d'Aliança Catalana -
Publicat el 18 de juny de 2026 a les 15:11
Actualitzat el 18 de juny de 2026 a les 15:13

 

Aliança Catalana es presentarà a les pròximes eleccions municipals amb Joana Berrio com a cap de llista. Berrio és nascuda a Sabadell i treballa actualment al servei d'atenció ciutadana de l'Ajuntament de Sabadell. Des de fa unes setmanes, també és la presidenta local del partit de Sílvia Orriols.

És graduada en Gestió i Administració Pública per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i per la Universitat de Barcelona (UB). Ideològicament, és obertament sionista: presideix l’Associació Cultural Sabadell i Israel, entitat dedicada a fomentar els vincles culturals i el coneixement mutu amb el país hebreu. El seu marit, l’extinent d’alcalde del PSC Lluís Monge, també té una posició dins del partit com a president local del partit a Castellar. 

En un comunicat oficial, el partit es compromet a presentar una candidatura "amb arrelament local" per a Sabadell. "El projecte que encapçala Berrio posa el focus en la gestió municipal, la millora dels serveis i la defensa dels interessos de la ciutat", asseguren. 

A través de les xarxes, Berrio s'ha presentat a través d'un vídeo en què assegura que “Sabadell ha de tornar a ser una ciutat neta, segura, occidental i ben gestionada”. “Molt sabadellencs tenen la sensació que la ciutat ha perdut empenta i civisme i s’ha deixat de premiar la cultura de l’esforç", assevera en el missatge.

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