Menys expedients que fa dos anys, però més persones afectades que el 2024

El mercat laboral del Vallès mostra aquest 2025 una realitat aparentment contradictòria. Tot i que el nombre d’expedients de regulació d’ocupació (ERO) ha disminuït respecte a fa dos anys, la xifra de treballadors afectats ha experimentat increment en comparació amb el 2024. Les dades acumulades entre gener i maig posen de manifest un escenari marcat per una utilització més gran de mecanismes de flexibilitat laboral temporal i una menor incidència dels acomiadaments col·lectius definitius.
Segons dades del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat, al conjunt del Vallès s’han registrat 105 expedients de regulació d’ocupació durant els cinc primers mesos de l’any. La xifra representa una reducció del 22% respecte als 135 expedients comptabilitzats el 2023 i també se situa per sota dels 118 registrats durant el mateix període de 2024.
Malgrat aquesta disminució en el nombre de procediments, l’impacte sobre l’ocupació és superior. Fins al maig, els ERO han afectat 4.702 treballadors a les dues comarques vallesanes, una xifra que supera en un 50% els 3.135 afectats registrats durant el mateix període de l’any passat. Tot i aquest increment, encara es manté lleugerament per sota dels 5.188 treballadors afectats que es van comptabilitzar el 2023.
Segons es desprèn del mateix informe, la gran majoria de les persones afectades durant el 2025 corresponen a suspensions temporals de contracte, una fórmula que permet a les empreses reduir temporalment l’activitat sense extingir la relació laboral. En concret, 3.530 treballadors han estat inclosos en expedients de suspensió temporal de contracte, fet que representa el 75% del total de persones afectades. Aquesta xifra suposa un increment del 164% respecte al mateix període de l’any anterior.
Per contra, els expedients d’extinció de contracte, han afectat 1.033 persones, un 29% menys que el 2024. També disminueixen les reduccions de jornada, que impliquen 139 treballadors, amb una caiguda del 59%. Així mateix, les dades indiquen que el Vallès concentra aproximadament el 20% dels expedients de regulació d’ocupació tramitats a Catalunya durant el 2025.