El sabadellenc Joan Soteras, nomenat membre de la Junta Directiva de la Mutualitat de Futbolistes

El president de la Federació Catalana de Futbol i vicepresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol, el sabadellenc Joan Soteras, ha estat nomenat membre de la Junta Directiva de la Mutualitat de Futbolistes, una entitat fonamental per a la cobertura mèdica, la recuperació i l’assistència sanitària dels futbolistes federats.
Aquest nomenament permetrà reforçar la presència i la veu del futbol català en un organisme estratègic per als clubs i els seus esportistes, especialment en tot allò relacionat amb la gestió de lesions, els processos de recuperació i la millora contínua dels serveis mèdics que reben els federats.
La incorporació de Joan Soteras a la Junta Directiva de la Mutualitat suposa "una oportunitat per continuar treballant en defensa dels interessos dels clubs catalans, una de les prioritats que ha marcat el mandat de l’actual president de l’FCF".
Aquest nomenament arriba en un moment en què l’FCF continua "guanyant pes i influència en els principals òrgans de decisió del futbol estatal". Una mostra recent ha estat l’impuls de la reforma dels play-offs d’ascens de Tercera Federació a Segona Federació, una proposta liderada per la Federació Catalana de Futbol que entrarà en vigor la temporada 2026-2027 i que beneficiarà directament els clubs participants, fent les eliminatòries més justes i competitives.