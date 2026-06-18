Èxits sabadellencs al Campionat de Catalunya de gimnàstica artística

Èxits sabadellencs en el Campionat de Catalunya de gimnàstica artística masculina, que es va celebrar fa alguns dies al pavelló municipal d’esports de Mataró. Hi van participar diversos gimnastes locals que van deixar la ciutat, juntament amb el seu entrenador, l'any passat per a competir amb el Club Egiba de Manresa. El balanç va ser excel·lent amb tres campions de Catalunya, un subcampió i un tercer classificat.
Dominic Frenti va ocupar la novena posició a la categoria de Promoció 2 i va aconseguir la medalla de plata als arcs. Iván López va ser subcampió a la categoria de Promoció 4, penjant-se, a més, una medalla d’or i una de bronze per aparells. A la categoria de Promoció 5, Max Colomer va ocupar el calaix més alt del podi a la general, on va pujar també per recollir un or i una plata per aparells. A la mateixa categoria, Unai Laporta va ser bronze a la general, emportant-se a part una plata i dos bronzes per aparells i Aniol Puigdellívol va ser quart, amb un or, una plata i un bronze per aparells.
D'altra banda, Rai Maccio va ser campió a la general amb la categoria base 2, aconseguint dues medalles d’or, dues de plata i una de bronze per aparells. Aleix Álvarez va ser cinquè a la general amb la categoria base 3, proclamant-se campió a l’aparell d’arcs i bronze a barra. Joan Terència va ser també campió de Catalunya amb la categoria base 4, aconseguint a part quatre medalles d’or, una de plata i una de bronze per aparells. Finalment, a base 5, Robert Boca va ser cinquè a la general aconseguint dues medalles de bronze per aparells.
El seu club, l'Egiba, es va proclamar com al millor de Catalunya de l'any, en part gràcies a la destacada actuació dels sabadellencs. Tots ells disputaran el Campionat d’Espanya a Guadalajara durant la segona setmana de juliol, en el tancament d'una temporada de gran èxit.