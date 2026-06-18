L'Astralpool CN Sabadell anuncia el seu primer fitxatge

Després de les dues incorporacions de l'equip masculí del CN Sabadell, arrenca el torn de l'Astralpool. El conjunt sabadellenc ha anunciat el primer fitxatge per a la nova etapa d'Enric Arnella al capdavant: Ryann Neushul, una de les grans figures del waterpolo internacional i de la selecció dels Estats Units. "Estic molt il·lusionada per incorporar-me al Sabadell, un dels clubs més prestigiosos d'Europa. Tinc moltes ganes de competir al costat d'algunes de les millors jugadores del món i de lluitar per a aconseguir grans trofeus", diu en el comunicat del Club.
Neushul arriba procedent de la lliga universitària nord-americana, en què ha aconseguit el títol en quatre ocasions i va ser escollida millor jugadora en el 2025. Als 26 anys, la waterpolista compta amb un gran palmarès internacional amb tres Mundials sota el braç amb el combinat nacional estatunidenc. També va ser olímpica en el quart lloc de la seva selecció a París. A l'Astralpool coincidirà amb la seva companya Tara Prentice. Una incorporació de luxe.
D'aquesta manera, Enric Arnella ja té la primera pedra del nou projecte que, en els pròxims dies, es reforçarà també amb figures consolidades en el waterpolo estatal com la sabadellenca Nona Pérez, la portera Martina Terré o la boia Paula Camus, que ja s'han acomiadat, en les últimes hores, del CN Sant Andreu. També tornarà a Can Llong, en la seva tercera etapa, la neerlandesa Maartje Keuning, procedent del Donk, dels Països Baixos.