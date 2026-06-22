Després del tercer lloc de Mònaco de fa unes setmanes, Pepe Martí va tornar a pujar al podi en una prova de la Fórmula E amb una actuació espectacular. A l'E-Prix de Sanya, a la Xina, el sabadellenc va aconseguir una remuntada espectacular en una cursa caòtica per a finalitzar en la segona posició i millorar, d'aquesta manera, la tercera, que fins ara era el seu millor registre en el mundial de cotxes elèctrics.
El jove del CUPRA Kiro va sortir de la divuitena posició, i va passar de ser últim fins a la zona de podi en una carrera que va tenir absolutament de tot. Accidents, bandera vermella, sortida en parat i llançada i també problemes tècnics per la calor. El pilot sabadellenc va anar construint la seva cursa perfecta amb intel·ligència, paciència i sabent quan atacar fins a situar-se tercer al final del recorregut.
Fins i tot va arribar a celebrar el seu lloc de podi, Martí que finalment va pujar un lloc després que el comissionat sancionés amb cinc segons a Felipe Drugovich. Pepe Martí, per cert, va ser escollit millor pilot de la cursa en una temporada de debut que està anant clarament de menys a més. Ara, amb els punts de Sanya, el sabadellenc se situa en l'onzena posició de la general de la Fórmula E amb 58 punts, a només un del top-10. La pròxima prova serà a Shanghai, també a la Xina, amb una doble cursa el dia 4 i 5 de juliol.