Ferran Costa: "No érem els més guapos de la festa, però sempre hem tingut molt clar com volíem anar vestits"

La nit de divendres 19 de juny del 2026 serà una d'aquelles que queda gravada en tota una afició. Les gairebé dotze mil persones que van ser presents a la Nova Creu Alta, van vibrar per última vegada aquesta temporada amb un equip que va decidir deixar el seu nom escrit en la història del Centre d'Esports Sabadell. "Hem hagut de lluitar molt per ser aquí. He de donar les gràcies a l'afició perquè ens hem trobat una graderia entregada des del primer dia", deia després del partit un Ferran Costa que també va viure el seu dia més especial. "És màgic. Aquesta data la recordaré sempre, quan hi pensi se'm farà un nus a l'estómac. El que he viscut és molt especial", afegia.
El tècnic, home de la confiança absoluta de Lucas Viale, va arribar al Sabadell després d'una temporada complicada a Andorra. Des del primer dia va deixar molt clar el seu discurs, un discurs que ha mantingut fins al final i que ha convençut un grup de jugadors per donar cada dia el seu 100%. "Ens estimem molt, a nivell personal i professional. Part del secret és que estan absolutament bojos, però aquesta energia sempre l'han utilitzat per deixar-ho tot en el dia a dia. Quan ajuntes molta gent que estima el lloc on està, això els acaba recompensant. Passaran a ser els herois de la Nova Creu Alta per sempre", proclamava en el postpartit.
Els arlequinats van acabar golejant el Zamora, tot i que la realitat de l'eliminatòria era molt diferent fins al minut 89, quan va arribar el gol d'Eneko Aguilar. Va tocar patir, els visitants van poder empatar, però finalment va arribar el premi i l'ascens. "Venen del fang com nosaltres i han fet una temporada brutal. Ha estat una eliminatòria increïblement disputada entre dos equips que desitjàvem l'ascens. M'ha sabut greu la invasió de camp amb el tercer gol, però és un equip que mereix el nostre respecte perquè ho ha competit extraordinàriament bé fins al final", elogiava Costa després del duel.
I és que precisament el conjunt sabadellenc va demostrar des de l'inici que creure-s'ho més que ningú té la seva recompensa. Ferran Costa va dir en la primera roda de premsa de la temporada, prèvia al Sabadell - Eldense de la primera jornada, que potser no érem els més guapos de la festa, però ens havien convidat. I al final van tancar la discoteca, com aquell qui diu. "No érem els més guapos de la festa, però hem decidit com volíem anar vestits i com ens volíem comportar a la festa. No ho hem canviat en tota la temporada. Sempre hem pensat que el millor partit estava per arribar i això demostra que, a vegades, els diners o l'etiqueta que et posen al principi no ho és tot. Això és futbol i quan fas les coses molt bé durant molt de temps a vegades tens el premi. La sensació és d'orgull i satisfacció".
Ara, futbol professional. Lliga Hypermotion. "El Sabadell és una entitat de les més grans del futbol espanyol. Fa sis anys es va aconseguir un ascens que no es va poder celebrar i viure des de dins per culpa de la pandèmia i partits com els que hem viscut demostren que amb afició a la Nova Creu Alta, segurament, el desenllaç hauria estat un altre. Aquesta temporada ens reforça la nostra identitat, que hem de creure en el que fem i ser valents. Si tenim l'estadi així cada setmana serà molt difícil que ens matin. Categoria superior, puja l'exigència i ens hem de preparar. Ja estem amb ganes que comenci la pretemporada, però primer descansarem uns dies". Un repte majúscul i un premi merescut a una temporada per al record.