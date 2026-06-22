La FAVS denuncia Diego Fuoli davant del jutjat de guàrdia de Sabadell per un presumpte delicte d’odi

La Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell ha presentat una denúncia davant del jutjat de guàrdia de Sabadell contra el porter del Centre d’Esports Sabadell Diego Fuoli pels fets ocorreguts durant la celebració institucional de l’ascens a Segona Divisió des del balcó de l’Ajuntament. L’entitat considera que els càntics proferits durant l’acte podrien ser constitutius d’un presumpte delicte d’odi. La polèmica al voltant de les paraules de Fuoli durant la celebració de l’ascens continua així generant reaccions.
En un comunicat fet públic aquest dilluns, la FAVSabadell felicita el Centre d’Esports Sabadell per l’ascens a la categoria de plata del futbol espanyol, una fita que qualifica de “molt esperada i profundament sentida per una gran part de la ciutat”. Tot i això, lamenta “profundament” el que va succeir durant l’acte institucional a la plaça de Sant Roc, quan Fuoli va instar els assistents a completar una expressió ofensiva dirigida contra el president del Govern espanyol, fet que va derivar en insults corejats per una part del públic.
L’entitat veïnal recorda que el mateix Centre d’Esports Sabadell ja va expressar el seu rebuig als fets, assegurant que eren “impropis d’un acte institucional” i que no representaven “els valors ni l’esperit” del club. Per a la FAVSabadell, l’episodi no es pot considerar una simple anècdota vinculada a l’eufòria del moment. “El balcó de l’Ajuntament és un espai institucional que representa el conjunt de la ciutat, i no pot ser utilitzat per promoure insults, crispació i degradació del respecte democràtic”, sosté el comunicat.
En aquest sentit, l’entitat ha anunciat tres actuacions concretes. La primera és la denúncia presentada al jutjat de guàrdia per un presumpte delicte d’odi. La segona consisteix en una instància registrada a l’Ajuntament de Sabadell perquè el consistori valori declarar Fuoli persona non grata. Finalment, la federació s’ha adreçat a la direcció del Centre d’Esports Sabadell per reclamar l’obertura d’un expedient disciplinari “contundent” contra el jugador.