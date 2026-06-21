Un experiment veïnal per reverdir la ciutat aposta per la gestió comunitària del verd urbà

"Ens centrem en com podem reverdir la ciutat d’una manera homogènia", explica Oriol Serra, membre del col·lectiu Replantegem, mentre observa l’activitat al carrer de les Paus, on avui s’ha celebrat una iniciativa comunitària amb una vintena de persones i diversos infants, en col·laboració amb els veïns dels Safareigs de la Font Nova.
La proposta forma part d’un treball impulsat per la cooperativa Estel i el col·lectiu Replantegem, que planteja com transformar l’espai urbà a partir de petits elements com els escocells i els parterres. Serra defensa que "el repte no és només plantar, sinó repensar la cura del verd urbà".
El projecte s’ha desenvolupat en tres municipis amb experiments diferents. "Hem començat a Rubí, vam seguir Terrassa i ara acabem a Sabadell", explica. A Rubí, la iniciativa es va vincular al Consell d’Infants, que ara s’encarrega del manteniment d’un parterre plantat col·lectivament. A Terrassa, en canvi, un grup d’alumnes de primer d’ESO va participar en el disseny i seguiment d’espais verds davant d’un institut. "El manteniment del parterre és la part més difícil", reconeix Serra, subratllant el canvi de mirada que implica aquesta experiència.
A Sabadell, l’objectiu ha estat traslladar el projecte al teixit veïnal. Al carrer de les Paus, els participants han replantat diversos escocells amb espècies arbustives mediterrànies i autòctones, assessorades per especialistes en botànica. L’activitat s’ha convertit també en una trobada pedagògica amb infants del barri, que han pogut participar activament en la plantació.
"El que busquem és que la mateixa gestió del verd pugui ser comunitària", afirma Serra, que veu en aquest model una manera de reforçar el vincle entre veïns i espai públic. Segons ell, el procés va més enllà de la jardineria: "Quan comences a cuidar alguna cosa, comences a vincular-t’hi i la fas present a la teva vida".
FOTOS DE JUANMA PELÁEZ: