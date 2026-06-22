La vergonya al balcó de l'Ajuntament que presagiava la condemna unànime al discurs de Diego Fuoli

Quan la resposta a un fet àmpliament debatut és gairebé unànime, sembla una evidència poc discutible que no hi ha marge per a la interpretació: Diego Fuoli es va equivocar, sense pal·liatius, amb una celebració de l'ascens que ha situat el seu nom en boca de tots durant el cap de setmana. La seva sortida de to, incitant a acabar una popularitzada consigna de l'extrema dreta per insultar el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha generat una allau de reaccions. La qüestió ha obert portades de mitjans d'arreu de l'Estat, embrutant la imatge del club. I, de retruc, situant el nom de Sabadell enmig d'un episodi que no té res a veure amb el tarannà de respecte i convivència que es respira a la ciutat. El gest, a més, ha eclipsat la festa per la fita assolida.
La immensa majoria de l'afició del Centre d'Esports, avergonyida, ha condemnat en les últimes hores les paraules de l'aragonès. Les xarxes en van plenes. Alguns s'han afanyat a demanar que Fuoli no torni a vestir la samarreta arlequinada. De moment, el club s'ha limitat a emetre un comunicat on "lamenta i rebutja" les expressions fetes pel porter, sense especificar si s'aplicarà cap sanció econòmica o disciplinària per la conducta exhibida des del balcó de l'Ajuntament. “Una celebració que havia de servir per compartir l'alegria d'un èxit col·lectiu no s'hauria d'haver vist acompanyada de manifestacions d'aquesta naturalesa”, apunten des dels despatxos de la Nova Creu Alta.
Molts han considerat el posicionament insuficient, tebi i alerten que pot quedar en paper mullat amb el pas dels dies si no es pren partit de forma més contundent. Malgrat tot, veus de l'entitat descarten cap més pronunciament sobre el tema. La roda de premsa del president Pau Morilla-Giner ha d'arribar en els pròxims dies. Potser llavors, en una sala de premsa que segur que s'omplirà de periodistes esperant noves respostes, es podrà afegir algun detall sobre la gestió de la crisi que va explotar dissabte.
El desconcert es va apoderar d'una plaça de Sant Roc atapeïda, lluint amb orgull els colors blanc-i-blaus. L'insult d'uns quants que van seguir el càntic per completar la frase va precedir l'escridassada general de la resta, una àmplia majoria, en senyal de rebuig. Molts van quedar atònits per un discurs del tot inesperat en un context com aquell. Imatges que es repetien també a dalt del balcó, on diferents companys, com el capità Rubén Martínez, s'enduien les mans al cap, tapant-se la cara, sense saber on ficar-se.
Carpetada de Marta Farrés
Minuts abans de l'escena, al saló de plens, una Marta Farrés visiblement emocionada saludava un per un els integrants de la comitiva arlequinada, herois d'un ascens històric. Poc es podien imaginar aleshores tots ells el to que acabaria adoptant la tarda. I les hores posteriors. Per a més inri, Fuoli llançava la proclama contra Pedro Sánchez en un consistori tenyit de vermell. En una ciutat que ha avalat la gestió de Farrés entregant-li a les urnes la majoria absoluta al ple, en el segon mandat consecutiu del PSC a l'alcaldia.
Amb tot, Farrés ha volgut donar carpetada al desagradable capítol. “Donem la polèmica per tancada, perquè qui ha de ser protagonista és el club i els jugadors”, assegura, emparant-se en el comunicat del Centre d'Esports. "Com a govern, parlarem de la notícia més important, que és l'ascens del club. La resta no toca”, referma. “La resta és donar protagonisme a algú que no se'l mereix”, sentencia, després que la ciutat s'hagi bolcat amb l'equip de Ferran Costa, que ha aconseguit omplir la Nova Creu Alta com feia anys que no es veia.
L'incident, però, ha arribat també a altes esferes del partit, a Madrid. El ministre Óscar Puente, un dels membres de l'executiu de Sánchez més actius a les xarxes, citava el desaparegut humorista Pepe Rubianes per definir la situació: "Això és el que passa quan dones diners a un tonto. Que de seguida li surt el fatxa", piulava. El polític també va qüestionar el comunicat del PP a Sabadell, recordant els resultats a la ciutat en les últimes eleccions. El grup liderat per Cuca Santos rebaixava la gravetat del succés, traient ferro a les paraules del futbolista. "Sorprèn que alguns s'emportin les mans al cap per una reacció espontània en un moment d'eufòria esportiva, mentre durant anys han guardat silenci quan des d'aquest mateix balcó s'han llançat missatges i proclames polítiques que excloïen o assenyalaven milers de sabadellencs”.
Els arguments dels populars casen bastant amb la 'disculpa' d'un Fuoli que, veient el ressò del seu parlament, va decidir compartir un text on atribuïa les seves paraules a “l'eufòria del moment”. Curiosament, el jugador saragossà es descriu a X com a estudiant de Comunicació a la UOC. “M'he deixat endur de més i el que en el moment va semblar una gracieta sense maldat, s'ha convertit en una bola gegant”, aplicava la teoria. Per a molts, unes línies que queden massa curtes i que no transmeten un perdó sincer al principal assenyalat amb el seu missatge a través del micròfon. Aquesta tarda, la plantilla sabadellenca serà al Parlament de Catalunya en una rebuda institucional a directiva, jugadors i cos tècnic. Hi ha vegades que potser és millor no allargar un moment de protagonisme mal entès i, sens dubte, desafortunat. Resulta massa fàcil col·locar-se en el centre de la diana innecessàriament.