Josep Rull: "Que content estaria l'avi que el Sabadell torni a ser a Segona Divisió"

El Centre d'Esports continua de celebració. El Parlament de Catalunya ha rebut la plantilla arlequinada amb honors en un acte encapçalat pel president Josep Rull, terrassenc, però amb arrels sabadellenques. "A mi em genera una mica d'ambivalència fer aquest acte. Jo soc terrassenc, però soc un terrassenc particular perquè el meu pare era de Terrassa i la meva mare de Sabadell. I el meu avi Miquel era apassionat del Centre d'Esports. Hi havia anat molt. Aquesta vinculació i component arlequinat de l'avi per mi pesa molt. No hi veig una rivalitat perquè sempre he tingut un vincle especial i, realment, he pensat: que content estaria l'avi que el Sabadell torni a ser a Segona Divisió", ha dit Rull.
La comitiva sabadellenca ha comptat amb la presència de gairebé la meitat de la plantilla, el cos tècnic i una representació institucional amb el màxim accionista Adam Rothstein i el president Pau Morilla-Giner al capdavant. "És un honor ser aquí. Venim com a representants d'un club centenari, però sobretot en el nom d'una gran ciutat. Aquest ascens és el resultat de moltes coses, del talent d'un grup de jugadors i el seu cos tècnic, del compromís dels treballadors i els voluntaris que ajuden en el dia a dia i una afició que no ha deixat de creure en cap moment. Fa dos anys estàvem en una situació molt complicada amb un descens i ara estem aquí celebrant que mai ens donem per vençuts. Amb feina i dedicació tot es pot aconseguir", afirma Morilla-Giner.
Una fita esportiva que Josep Rull també ha volgut transformar en un element més de creixement de país. Un factor clau en la societat. "Al país, al Vallès i a Sabadell necessitem elements d'optimisme i vosaltres heu aconseguit que moltes persones siguin una mica més contentes. Perquè teixir vincles i fer ciutat també és això. L'esport és fonamental en la societat i el Sabadell és un dels grans de Catalunya. L'arlequinada és una singularitat molt evident del club i això provoca que molta canalla conegui i s'estimi al Sabadell perquè és diferent. Els infants i els joves es fixen en els valors de l'esport, el respecte, el sacrifici, la superació... i ara vosaltres sereu un referent molt gran per als petits d'arreu del territori. Heu de ser molt conscients i conseqüents amb això. Cal felicitar-vos per tot el que heu aconseguit", apunta.
En aquesta rebuda institucional, ha estat clau el paper del sabadellenc Juli Fernández, qui també ha donat el seu punt de vista com a un arlequinat i ciutadà més. "Us hem d'agrair que heu aconseguit una cosa que no és només esportiva. Heu aconseguit generar vincle a la gent de la ciutat, sobretot la gent jove. Jo no havia vist mai les meves filles amb la cara d'orgull amb què canten l'himne del Sabadell ara. Com a pare i sabadellenc us he de donar les gràcies. Espero que en sigueu conscients perquè heu d'estar molt orgullosos". Una bona mostra que allò que ha passat transcendeix d'un èxit esportiu.
Amb l'acte al Parlament es tanquen les celebracions d'un ascens històric en molts aspectes. També pel sentiment que ha despertat a centenars de persones que estaven desactivades o mai havien seguit l'equip. "El Centre d'Esports ara té poder. Sou l'exemple de molts joves a la ciutat i heu de saber que sou els seus referents i això també és una responsabilitat", avisa Fernández. Una fita esportiva, però una fita també de ciutat. Sabadell torna a estar al mapa del futbol professional espanyol.