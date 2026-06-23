Una sabadellenca, entre les millors notes de la Selectivitat 2026 a Catalunya

La sabadellenca Martina Gutiérrez, alumna de l'Institut Vallès, ha aconseguit la millor qualificació de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) a Sabadell amb una nota de 9,8 sobre 10. Un total de 1.313 estudiants del municipi es van examinar. El resultat la situa també entre els cinc estudiants amb millor expedient de Catalunya en aquesta convocatòria.
La millor nota del país ha estat per a Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, que ha obtingut un 9,9. Just darrere seu apareix un grup de quatre alumnes empatats amb un 9,8, entre els quals hi ha la sabadellenca.
Completen aquest grup l'Enric Sánchez, del Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d'Anoia; el Tomàs Alfonso, de l'Institut Torre del Palau de Terrassa, i el Joan Torrecillas, del Liceu Politècnic de Sant Cugat del Vallès, tots tres estudiants de centres de la demarcació de Barcelona. Pel que fa a la resta del territori, la millor qualificació de la demarcació de Tarragona ha estat un 9,7, assolida per Miquel Edo, alumne de l'Institut Baix Camp de Reus. A Lleida, la nota més alta ha estat un 9,6, obtinguda per Lucia Garcia, estudiant de l'Institut Els Planells d'Artesa de Segre.
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