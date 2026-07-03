Desenes de capses plenes de medicaments, aliments, productes d’higiene i material de primera necessitat s’apilonen en un racó del Bar Urgell de la Creu Alta. En només 72 hores, aquest establiment de Sabadell s’ha convertit en un punt de solidaritat amb les víctimes del terratrèmol de Veneçuela. Gràcies a la mobilització de veïns, clients, amics i desconeguts, han aconseguit recollir prop de 60 quilos d’ajuda humanitària que pròximament s’enviarà al país sud-americà amb una empresa de transports que arriba al territori. "Així, ens assegurem que no hi ha intermediàris i que el que enviem, arriba", exposa Sara Soria, propietària de l'establiment i una de les impulsores de la iniciativa. Paral·lelament, el Bar Los Chamos també ha impulsat una recollida, principalment de medicaments, mentre que aquest diumenge la parròquia de Sant Fèlix celebrarà una missa en record de les víctimes.
La iniciativa va néixer de manera espontània. Soria explica que, des de fa temps, ja enviaven puntualment medicaments i altres productes a alguna família de Veneçuela, però que la magnitud de la tragèdia els va empènyer a obrir una recollida a tota la ciutadania. “És impressionant veure com el poble ajuda el poble”, assegura visiblement emocionada. “Ha vingut gent que no ens coneixia de res només per deixar una bossa amb aliments, bolquers, sabons o medicaments. Se’m posa la pell de gallina quan penso en tota la solidaritat que hem rebut”, admet. Cada caixa s’ha preparat amb cura, amb l'ajuda d'amics i veïns que es van reunir al bar a muntar caixes amb un pes màxim de cinc quilos i un inventari detallat del contingut perquè el material pugui arribar correctament al seu destí.
El veneçolà Federico Quintero, també propietari del Bar Urgell, nascut a Veneçuela i amb familiars al país afectat, reconeix que la resposta ciutadana els ha superat totes les expectatives. “Ens ha sorprès molt la sensibilitat de la gent. Hi ha persones que entren, deixen la seva aportació de manera anònima i marxen. És emocionant veure aquesta entrega”, explica. També destaca que nombrosos veïns i amics s’han ofert voluntaris per classificar i empaquetar tot el material. “Enmig d’aquesta tragèdia, és un raig de llum”. Els impulsors de la iniciativa han decidit tancar temporalment la recollida perquè ara el repte és assumir el cost de l’enviament de tot el material, que aportaran de la seva butxaca i amb algunes aportacions d'altres sabadellencs. "Hem de fer guardiola per a poder continuar amb els enviaments", diuen.
La mostra de suport continuarà aquest diumenge 5 de juliol a les 12 h, quan la parròquia de Sant Fèlix celebrarà una missa en commemoració de les persones ferides i difuntes pel terratrèmol. L’acte també serà un espai de pregària i suport per a la comunitat veneçolana resident a la ciutat.
L’Ajuntament recomana prioritzar aportacions econòmiques
Davant les nombroses iniciatives solidàries, l’Ajuntament de Sabadell recorda que els organismes especialitzats en emergències humanitàries recomanen, sempre que sigui possible, fer aportacions econòmiques a les entitats que ja treballen sobre el terreny. Segons el consistori, aquesta és la manera més eficaç d’adaptar l’ajuda a les necessitats reals de cada moment. En aquest sentit, assenyala que el Comitè Català d’Ajut Humanitari d’Emergència coordina l’actuació de les organitzacions catalanes i recomana canalitzar les donacions a través d’entitats com el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Creu Roja o ACNUR. L’Ajuntament també recorda que l’enviament de materials des d’aquí acostuma a ser "més lent, costós i menys eficient que les aportacions econòmiques", ja que molts dels productes necessaris es poden adquirir als països veïns, reduint els temps d’espera i adaptant millor l’ajuda a les necessitats sobre el terreny.
Els espanyols que han mort en els terratrèmols de Veneçuela s'eleven a 29, segons informen fonts del Ministeri d'Exteriors aquest dijous al matí. A més, continuen desaparegudes 154 persones de nacionalitat espanyola i se n'han localitzat 11 sota les runes. Segons les últimes dades de Veneçuela, 2.595 persones han perdut la vida en el doble sisme i la xifra de ferits se situa en 11.267. Els equips de rescat continuen buscant els desapareguts.