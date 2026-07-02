El local de l'antic Viena de l'Eix Macià busca nous inquilins. És una propietat de l'Ajuntament de Sabadell, i el vol cedir en règim de concessió per un període inicial de 10 anys. Les empreses poden presentar les seves propostes fins divendres 24 de juliol. L'espai haurà de continuar sent un restaurant, cridat a completar l'oferta gastronòmica de la zona. El Viena que hi havia anteriorment, especialitzat en pizzes, va tancar l'agost de 2025 i l'empresa nascuda a Sabadell manté el local del carrer dels Filadors, a part d'altres que té al municipi.
La licitació d'aquest mòdul dona continuïtat al procés que el consistori ja va iniciar a finals de 2025, quan va treure a concurs quatre establiments més, dos ubicats al parc de Catalunya i dos al tram central de l'Eix Macià. En el cas que surt ara a licitació, l'adreça és avinguda de Francesc Macià, 13, i el local disposa de 775 metres quadrats de superfície construïda. S'estableix un cànon anual mínim de 33.738,12 euros i màxim de 85.642,92 euros.
L'Ajuntament, en un comunicat, inclou aquests moviments en el pla 'Rellancem l'Eix', que compta amb actuacions, públiques i privades per millorar el l'Eix Macià. D'una banda, per exemple, els restauradors han renovat les terrasses de la vorera dels cinemes, amb un disseny uniforme. El consistori, per la seva part, ha renovat el carril bici i les jardineres i està reformant l'aparcament gratuït de sorra, que estarà pavimentat i incorporarà arbres. En total, 240 places i més de 140 arbres nous. La previsió és que l'aparcament pugui entrar en servei a principis de l'any que ve.