La història de Cándido i Ana, rebesavis abans dels 80 anys: “Hi ha algú que ens superi?”

En Cándido Clavell i l'Ana Fuentes, veïns de Sabadell, arriben a la redacció del Diari amb un titular clar: “Som els rebesavis més joves de la ciutat!”. Malgrat que es tracta d’una premissa molt difícil de comprovar, ens desafien a trobar-ne algú amb menys edat: ell, 78 anys. Ella, 77. El 25 de setembre de 1985 les pàgines del Diari ja recollien la seva història: dos joves de la ciutat que, amb només 35 i 37 anys, ja eren avis. Quatre dècades i diverses generacions després, tornen a trucar a la porta de la redacció. “Hi ha algú que ens superi?”, expressen entre riures.
En una època on la natalitat està en caiguda lliure, el Cándido –més conegut per Candi– i l’Ana han vist créixer quatre generacions de la seva família. Van tenir quatre fills —Sandra (56 anys), Karina (53), Rober (50) i Noemí (40)—, però les edats dins l'arbre genealògic gairebé se superposen: entre la seva filla petita, Noemí, i la seva primera neta, l'Evelyn, hi ha només sis mesos de diferència. “Amb només 19 anys, vaig tenir la meva primera filla. I ella encara es va avançar més, als 16”, explica l’Ana. “La nostra neta, amb 40 anys, ja és àvia!”. De fet, quan la filla gran del matrimoni es va quedar embarassada, practicava com cuidar un nadó amb la seva pròpia germana, de sis mesos. L’Ana, de fet, va alletar la seva filla i la seva neta alhora. “Com es portaven mesos de diferència, els donava el pit a les dues”, recorda. Una precocitat que han heretat les següents generacions.
La família continua amb sis nets —Evelyn (40), Andrea (36), Arroel (27), Pol (13), Erik (9) i Aleix (9)—, cinc besnets —Daiana (19), Idaira (18), Ariadna (12), Ezequiel (7) i Unai (6)— i, finalment, la petita Triana, la seva rebesneta, filla d'Idaira. “Ens fa molt feliços i molt orgullosos tenir una família tan gran. Qui s’estima la família, s’estima a ell mateix”, explica el Candi, visiblement emocionat. Cada dissabte, la casa s'omple de fills, nets, besnets i de la rebesneta Triana. Un costum que mantenen i que, asseguren, és el secret perquè quatre generacions continuïn compartint molt més que un cognom.
La natalitat toca fons a Sabadell
La història del Candi i l’Ana són de les poques que trenquen les estadístiques. El corrent és més aviat contrari: actualment tenen fills les persones nascudes al voltant dels anys 90, una generació menys nombrosa que les anteriors. Un fet que se suma a la difícil conciliació o l'accés a l'habitatge, un còctel Molotov que ha fet caure la natalitat fins a mínims històrics.
Fins al 2017, Sabadell encara mantenia un saldo natural positiu, amb més naixements que defuncions. A partir del 2018, però, la tendència es capgira i les morts passen a superar els naixements de manera continuada. El 2024 es van registrar 1.610 naixements i 1.890 defuncions, segons les darreres dades que recull l'Idescat, amb un saldo natural negatiu de 280 persones, una tendència que no s’ha interromput en els darrers anys. Es tracta de la xifra més baixa de natalitat dels últims 50 anys, i li és propera la de l'any 1995, amb 1.636 naixements a Sabadell. Justament la generació que ara està tenint fills.