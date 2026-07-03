La Roureda se'n va de festa major: "Volem portar l'alegria als carrers i crear comunitat"

La Roureda celebrarà la seva Festa Major aquest cap de setmana amb un programa d'activitats pensat per a tots els públics. Les propostes, que es desenvoluparan principalment a les places Llívia i Montellà, inclouen activitats infantils, música, cercaviles, espectacles familiars i el tradicional castell de focs que posarà el punt final a la celebració. "Busquem portar l'alegria als carrers, crear comunitat. És molt satisfactori veure la gent gaudir després d'un any de feina i organització", expressa Mar Ramírez, una de les organitzadores.
La festa arrencarà divendres a les 18 hores amb l'activitat infantil 'Pedala i pinta' a la plaça Llívia. A les 20 hores, els carrers del barri acolliran una cercavila amb la Banda Cultural de Cornetes, Tambors i Majoretes de Castellar, mentre que la jornada es tancarà amb una discoteca mòbil a partir de les 23 hores a la plaça Montellà.
El dissabte començarà a les 9.30 hores amb el tradicional despertar de Festa Major. Els més petits podran gaudir de jocs infantils a la plaça Montellà tant al matí (11 hores) com a la tarda (18 hores). A la nit, la plaça Llívia serà l'escenari de la degustació de rom cremat, prevista per a les 22 hores, abans de donar pas, a les 23 hores, a la gran actuació de l'orquestra.
La darrera jornada, diumenge, s'iniciarà amb una gran xocolatada a les 9.30 hores a la plaça Montellà. El programa continuarà amb un espectacle infantil a les 11 hores i una festa de l'escuma a les 12.30 hores. A la tarda, la plaça Llívia acollirà un festival de varietats a partir de les 18 hores.
La Festa Major es clourà a les 22.30 hores amb els tradicionals focs de final de festa, a càrrec de les Forques de Can Deu, que posaran el punt final a tres dies de celebració i activitats al barri.
Divendres 3 juliol
18 h Activitats infantils: pedala i pinta a la plaça Llívia
20 h Cercavila amb la Banda Cultural de Cornetes, tambors i majoretes de Castellar
23 h Disco mòbil a la plaça Montellà
Dissabte 4 juliol
9.30 h Despertar de Festa Major
11 h Jocs infantils a la plaça Montellà
18 h Jocs infantils a la plaça Montellà
22 h Degustació de rom cremat a la plaça Llívia
23 h Gran orquestra a la plaça Llívia
Diumenge 5 juliol
9.30 g Xocolatada a la plaça Montellà
11 h Espectacle infantil a la plaça Montellà
12.30 h Festa de l'escuma a la plaça Montellà
18 h Festival de varietats a la plaça Llívia
22.30 h Focs amb les Forques de Can Deu