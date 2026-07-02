Sabadell tanca els actes de l’Orgull reivindicant la memòria de la lluita LGTBI+

El Casal Pere Quart ha acollit aquest dijous l’acte commemoratiu Recuperació, reconeixement i difusió de la memòria històrica LGBTI+ i referents, posant punt final a la programació de Sabadell Ciutat Orgullosa.
L'encarregat de conduir l'acte, el periodista David Àvila, ha obert la jornada recordant el sentit de la commemoració: "Aquest acte serveix per fer valdre totes aquelles persones que han fet, a través de l'activisme, que avui lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, intersexuals i totes les diversitats possibles puguem viure en un món molt millor".
Àvila també ha recordat que l'any vinent farà cinquanta anys de la primera manifestació per l'alliberament sexual i de gènere a l'Estat, celebrada a les Rambles de Barcelona. "Allò va ser el primer pas de moltes lluites i reivindicacions", ha assenyalat.
La regidora d'Igualtat i LGTBI de l'Ajuntament de Sabadell, Rosa Pareja, ha insistit que els avenços assolits són fruit de dècades de mobilització: "Els drets de les persones LGTBI no han estat un regal. Han estat conquestes assolides amb esforç, organització i valentia", ha remarcat, advertint que "no hem d'oblidar mai que aquests drets no estan garantits per sempre".
Pareja també ha alertat del context actual. "Vivim moments molt preocupants. Estem davant d'una ofensiva reaccionària. En molts llocs creix el discurs del retrocés i de l'odi i l'extrema dreta intenta qüestionar els drets de les persones LGTBI+", ha dit. També ha reivindicat el compromís municipal amb les polítiques d'igualtat i ha recordat que el programa Sabadell Ciutat Orgullosa ha reunit enguany 34 activitats.
La secretària d'Igualtat de Drets i No-discriminació de la Generalitat, Gina Pol, ha remarcat que sense les persones que van sortir al carrer fa dècades els drets actuals no existirien: "Sense la lluita col·lectiva de fa molts anys, on som ara no seria possible. Un acte com aquest hauria estat impossible als anys setanta".
També ha advertit que els desafiaments actuals continuen existint. "Les amenaces que venen ara ens qüestionen els drets des de dins i perforen la democràcia", ha assegurat, defensant "la necessitat de convertir els drets reconeguts sobre el paper en drets plenament efectius".
La projecció del documental Crits de llibertat i la posterior taula rodona entre activistes ha tancat l'acte recordant que "moltes de les llibertats de què avui gaudeix el col·lectiu són fruit de dècades de lluita i activisme", un missatge que ha marcat el darrer acte de l'Orgull a Sabadell.