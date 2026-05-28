La generació del Sant Nicolau que ha complert un somni: "Durant l'estiu, volem entrenar cada dia"

"Hem aconseguit ser un EQUIP en majúscules, és un grup que porta molts anys junt i els jugadors han perseguit aquesta fita des d'Infantils", relata el Jonathan Ramírez, entrenador del júnior masculí Fika Sant Nicolau. El conjunt grana ha fet una temporada per emmarcar, segellant la classificació per a Preferent de cara al pròxim curs. "Quan vam pujar l'any passat, ja imaginava que ens costaria, crec que ningú s'esperava això", admet el míster que continuarà ocupant la banqueta per encarar el nou repte.
I és que els del Magic Lau, estaran entre els 16 millors equips del país, convertint-se així en els representants masculins de la ciutat, però també de la comarca! Aquesta classificació té encara més valor si es posa en perspectiva. Després del precedent recent del Sabadell BQ Vallès, cal remuntar-se fins al 2018-19, amb el mateix Sant Nicolau, per trobar un altre equip sabadellenc competint a aquest nivell. "Els nanos han fet una passa endavant, a mitja temporada vaig avisar als pares que el més normal seria perdre alguns partits i gairebé no ha passat".
Un balanç de 23 victòries i només 5 derrotes en la fase regular els avala. D'entrada, van coronar-se com a campions del Grup 3 a la primera volta, han estat els subcampions del Grup 6 a la segona i fins i tot s'han penjat l'or al reputat torneig MHL de Saragossa. A més, es van quedar a les portes de la Final a 4, després d'una derrota molt ajustada contra l'Hospitalet.
"Per fi hem pogut dir: ho hem aconseguit. Sempre se’ns acabava escapant per un o dos partits. Ens tenien vistos com l'equip que no pujaria, no estàvem a les travesses inicials i això encara ens va motivar més", narra el capità Magí Saltó, que juga al Lau des dels 8 anys. El sentiment de pertinença és inevitable. "Som com una família, aquí tots som iguals. No destaquem per les individualitats, sinó per la feina col·lectiva", explica el Caio Almeida, un terrassenc que es va incorporar la passada campanya i va sentir-se com un més des del primer minut. "Quan vam disputar el torneig de Saragossa, el Jonathan va fer un discurs sobre la importància d'estar units i competir com un bloc. Em va marcar molt", assegura.
Míster i jugadors coincideixen a recordar el duel contra el Catòlic com un punt d'inflexió. "El final de la primera fase, quan vam tancar l'objectiu inicial davant de la nostra afició, va ser molt emocionant. Després de Nadal, estàvem on volíem". Tot i la seva joventut, segons Ramírez, els jugadors destaquen pel seu compromís i capacitat d'adaptació. "Mai ens saltem entrenaments per estudiar, si no venim és per força major". De fet, encara no han acabat els últims entrenaments que ja volen tornar-s'hi a posar. "Vacances? Nosaltres hem parlat i vindrem a entrenar cada dia a l'estiu i al matí anirem gimnàs. Serà el nostre últim any de formació", confessa el capi.
Aquest és el sentiment generalitzat del grup: il·lusió, ganes i el mateix compromís per a continuar mirant de tu a tu a qualsevol rival. El Jonathan explica que la idea és fer algun canvi, però mantenir l'essència. "No volem trencar el que tenim, ells s'ho han guanyat". El Magí i el Caio també ho tenen clar. "Ens és igual el rival, no tenim cap pressió". Ara bé, primer, els toca celebrar els èxits al sopar de temporada del club.