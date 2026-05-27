El Bàsquet Pia consolida el projecte amb un doble ascens

Temporada rodona per als dos principals sèniors del Bàsquet Pia. Tant el masculí com el femení han aconseguit pujar de categoria després de proclamar-se campions dels seus respectius grups. Tot plegat com a passa important en el desenvolupament d'un projecte encara força nou i que continua creixent. "Sí que al masculí teníem l'objectiu de pujar i, la veritat és que ha anat molt bé tot i les dificultats. En el femení, no era un objectiu a principi de temporada, però tampoc podem dir que ens hagi sorprès perquè ja la temporada passada vam fer un molt bon paper", afirma David Moreno, coordinador de la secció.
El sènior masculí ha aconseguit l'ascens a Primera Catalana després d'un any molt complet i en què s'ha sobreposat a alguns entrebancs, especialment en el tram final. "Hem tingut algunes lesions de jugadors importants i això ha fet que al final ens hagi costat una mica més, sobretot contra rivals de la zona alta. Hem demostrat ser superiors, tot i aquestes baixes, i hem competit molt bé tota la temporada. Estem molt satisfets amb el rendiment de l'equip", apunta. El gruix consolidat de la plantilla el formen jugadors formats al club, un dels punts importants del projecte. Els escolapis han tancat la lliga regular amb 24 victòries i només dues derrotes i ara buscaran proclamar-se campions de la categoria en la fase final que es disputa en les pròximes setmanes.
Pel que fa al femení, han tancat la 1a Territorial al capdavant de la taula amb 23 victòries i tres derrotes i han aconseguit pujar a Segona Catalana. "Vam començar malament, però vam aconseguir refer-nos i acumular victòries consecutives, amb un gran joc i també molta presència de la base. Era un bon repte per nosaltres i l'hem tret amb nota", assegura Moreno. La base de l'equip també l'han conformat jugadores formades al club, tot i que en molts casos han tornat després d'una etapa fora. "Ara venen generacions molt bones per sota. Tenim un bàsquet formatiu molt competitiu", admet. Aquest cap de setmana disputaran la final a quatre de la categoria.
De cara a la pròxima temporada, l'objectiu de tots dos serà mantenir la categoria, retenint el gruix de la plantilla, però amb alguns retocs. "Algun canvi hi haurà en els equips. Hi ha jugadors i jugadores que saben que la categoria en què estaven és la seva i també alguns que ho deixen. Hem de premiar els qui han aconseguit l'ascens, però també hem d'intentar que no sigui com un ascensor. Volem una temporada tranquil·la, consolidar la nova categoria i necessitarem fer algun retoc", reconeix.
Tot plegat serveix també com a impuls per als més petits de la casa, que veuen com els èxits dels grans els obren una porta de futur a competir en bones categories. "Estem treballant bé des de baix i l'èxit dels sèniors ve d'aquí. Hem d'aconseguir l'equilibri entre tenir categories competitives i jugadors capacitats per pujar des de baix", diu. Una bona mostra de l'estat de forma del bàsquet formatiu escolapi és la doble final a quatre de mini femení que organitzaran aquest cap de setmana al pavelló del Nord. L'equip de primer any ha estat campió amb força solvència i ara s'enfrontarà a La Salle Manresa mentre que les de segon any han estat segones del seu grup i buscaran un lloc a la final davant de la UE Mataró. Un projecte en creixement i que es vol consolidar com a referent del bàsquet català.