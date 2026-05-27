ARA A PORTADA

Esports

El Corte Inglés serà el punt de recollida dels dorsals de la Cursa Corro Contra el Càncer

La cursa, organitzada per WeRun, tindrà lloc aquest diumenge 31 de maig amb un recorregut circular de 5 quilòmetres i amb sortida i arribada a l'amfiteatre del Parc Catalunya

Publicat el 27 de maig de 2026 a les 11:23

El Corte Inglés col·labora aquest any amb la Cursa Corro Contra el Càncer de Sabadell, la qual destinarà els beneficis de la prova a un projecte d'investigació del Parc Taulí sobre el càncer d'endometri. 

En el marc d'aquest patrocini, El Corte Inglés de Sabadell acollirà aquest dissabte, de 10 h a 20 h, la Fira del corredor, on els participants podran recollir el seu dorsal, a més a més de la samarreta oficial d'aquesta edició i un val descompte de 20% en el departament d'esports d'El Corte Inglés, aplicable a tèxtil i calçat de tots els esports. Durant la recollida, els corredors també podran personalitzar el dorsal escrivint-hi el nom de la persona per qui corren en aquesta edició. 

La carrera ja compta amb més de 2.000 participants inscrits i les previsions de l'organització apunten a superar els 2.000 corredors, amb la possibilitat d'arribar fins als 2.500 participants en aquesta 14a edició de la prova solidària. 

Amb aquesta acció, El Corte Inglés reafirma el seu compromís amb les activitats socials, esportives i solidàries vinculades al territori, donant suport a iniciatives que promouen la participació ciutadana i contribueixen a causes amb impacte social i investigador.

 

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades