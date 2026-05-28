La jove atleta de la JAS que ha batut un rècord de Sabadell amb més de trenta anys d'antiguitat

El Campionat de Catalunya absolut de proves combinades, celebrat el cap de setmana passat a Cornellà, va deixar una nova millor marca de Sabadell de tots els temps amb l'actuació d'una jove atleta de la JAS. Laura Delgado va aconseguir 4.588 punts en la prova de l'heptatló i es va proclamar subcampiona catalana en categoria absoluta i també sub-23.
La millor puntuació establerta fins a la data era de Mar Codó, el juliol del 1994, quan va ser sisena en l'estatal júnior, amb una marca de 4.471. En més de cent punts va millorar el registre Delgado. En les set proves que conformen la prova, l'atleta de la Joventut va aconseguir fer 14.84 en els 100 tanques, 26.52 en els 200, 2:20.23 en els 800, 9.04 en pes, 5.48 en llargada i 25.59 en javelina. En llargada i els 800, a més, va ser la millor de la prova.
Un balanç extraordinari que la va deixar a les portes de l'or, a només 84 punts, de la campiona absoluta i sub-23 que va ser Martina Miquel, atleta de la UA Terrassa, amb 4.672 punts. Per darrere, Jana Vila, de la UA Lleida, es va quedar en 4.545 i es va penjar el bronze. En el cap de setmana, un altre atleta de la JAS va pujar al podi. A la prova sub-20 del decatló, Jan Merino va aconseguir el tercer lloc amb 4.648 punts. L'or va ser per a Gerard Latorre, del Lleida, amb 6.308 punts i Pau Carnicer, de l’UCA, va ser plata amb i 5.511 punts.