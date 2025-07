"Aquest últim mes de juny, els infants sortien vermells i escaldats de l'escola", lamenta Maria Güell, presidenta de l'AFI de l'escola Enric Casassas. Precisament, en alguns espais d'aquest centre es registraven aquest matí a primera hora temperatures de 32 graus i mig. "Encara que s'hagi acabat el curs, cal recordar que aquí se segueixen fent casals i activitats", adverteix. La suspensió del ple municipal de dilluns per una avaria en l'aire condicionat ha encès les xarxes socials, que s'han omplert de recriminatòries contra la decisió. Segons exposaven fonts municipals, la temperatura al Saló de Plens era de 29 graus, per damunt del límit establert pel Reial decret 486/1997 en espais de treball. "Ells suspenen actes i mentrestant tenen els infants a l'escola amb 32 graus", ha lamentat Oriol Ferrer, president de l'AFA del Joanot Alisanda.

"Des de l'AFA Samuntada ens sumem a la indignació que també han mostrat per les xarxes les altres AFA de la ciutat", ha exposat el seu president, David Segura. "Fa mesos que tenim aules per sobre dels 28 graus i sense ventiladors; i un pati amb dues pistes pavimentades sense umbracles", ha lamentat. Aquest centre també va alçar la veu durant l'onada de fred i segons van poder comptabilitzar les famílies es va arribar a temperatures de 9 graus. "L'Ajuntament té molta feina d'aquí al setembre", ha reblat.

La temperatura de l`escola Joaquim Blume, el dilluns a la tarda

Sabadell en Comú Podem

També han esclatat queixes a l'escola bressol de Can Puiggener. "Ho vam rebre amb molta indignació", admet la portaveu de les famílies Dèbora Elias, sobre l'anul·lació del ple. Les famílies han registrat la temperatura d'aquest matí i el comptador s'alçava als 30,9 graus. Malgrat els ventiladors, les famílies lamenten que "encara fa calor". "Hi ha lactants, nadons de mesos: són especialment vulnerables", recorda Elias.

Les famílies puntualitzen que en cap cas estan en contra de la normativa sobre la calor que vetlla per les condicions de les persones treballadores.

La temperatura a 1 de juliol al CEIF Can Puiggener de Sabadell

Cedida

El pla de l'Ajuntament per aquest estiu

L’Ajuntament ha presentat un pla per climatitzar totes les escoles públiques de la ciutat: instal·larà a les escoles bressol i de primària ventiladors de sostre. Seguint amb la previsió que ja es va anunciar d’instal·lar tendals als patis de les escoles. Com va anunciar el tinent d’alcaldessa Eloi Cortés, s’espera que les obres es facin aquest estiu i estiguin enllestits abans que comenci el nou curs.

Les AFA lamenten que han d'assumir despeses

Algunes famílies lamenten que durant els últims anys han hagut de sufragar aparells per climatitzar les aules, com a les escoles Joanot Alisanda –que fa dos estius que els van instal·lar– o l'escola Enric Casassas. "A principi de curs es va fer molt bombo d'aquesta inversió de l'Ajuntament per climatitzar espais, però ha acabat el curs i no hi ha res instal·lat", sosté la portaveu de les famílies de l'Enric Casassas. "El nostre és un edifici molt antic, no està adaptat i la coberta fa efecte hivernacle", afegeix.

L’Ajuntament ja va presentar la partida pressupostària per als ventiladors; i està aprovada i adjudicada. Fonts municipals van exposar que tots aquells centres que ja tenen aparells instal·lats perquè les famílies van avançar els diners, rebran els recursos econòmics igualment per invertir-los d’altres formes. Per climatitzar espais nous o per plantar arbres als patis, per exemple.