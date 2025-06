L’Ajuntament de Sabadell ha suspès a última hora la sessió plenària prevista per aquest dilluns a les cinc de la tarda a causa d’una avaria en el sistema de refrigeració de la Sala de Plens.

La temperatura a l’interior de la sala, en el moment previst d’inici de la sessió, era de 29 graus, per sobre del límit establert pel Reial decret 486/1997, que fixa una temperatura màxima de 27 graus en espais de treball interiors com ara oficines. Fonts municipals apunten que la normativa té com a finalitat garantir la seguretat i el confort tant del personal com del públic assistent. Segons les mateixes fonts del consistori, el Ple se celebrarà el pròxim dimecres a les 17 h, inicialment al Saló de Plens si s'ha solucionat l'avaria. En cas que no estigui arreglat, s'anunciarà la nova ubicació.

L'aire condicionat funcionava a tots els espais de l'Ajuntament: precisament, l'únic punt on ha deixat de funcionar ha estat el Saló de Plens.