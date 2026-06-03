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Sabadell

Avís per pluja intensa aquest dijous a la nit a Sabadell: consulta la previsió

S'esperen més de 20 litres per metre quadrat en poca estona

  • Dijous de pluja a Sabadell -
Publicat el 03 de juny de 2026 a les 09:27
Actualitzat el 03 de juny de 2026 a les 09:33

A partir d'aquest dijous al migdia i fins divendres a la matinada, es preveu que apareixeran ruixats intensos a Sabadell i les comarques del nord-est del país, segons apunta el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) en els seus models de predicció. I així ho ha fet saber en un avís que ha emès per intensitat de pluges a partir de dijous a les 14 h fins a les 2 h de divendres, amb el grau de perillositat mitjà, de 2 sobre 6. En el cas de la capital vallesana, el xàfec no arribarà fins al vespre, quan, entre les 20 i les 22 h s'espera que hi hagi una precipitació acumulada de 20,9 litres per metre quadrat. A banda del Vallès Occidental, hi ha 13 comarques més amb l'avís preventiu activat. 

L'avís, però, és força curt i de cara a divendres i el cap de setmana, la temperatura serà estable i tornarà a recuperar, a poc a poc, els valors d'aquests dies. El sol predominarà el cel de la ciutat aquest dimecres, encara que a partir de dijous al matí començaran a aparèixer algunes nuvolades intenses que portaran els aiguats. Pel que fa al cap de setmana, s'esperen dies lleugerament més càlids que aquest dijous i divendres, amb temperatures que aniran entre els 16 ºC de mínima i els 28 ºC de màxima, segons el Meteocat. El sol i els núvols estaran presents durant dissabte i diumenge, encara que es preveu un predomini majoritari d'hores assolellades. 

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