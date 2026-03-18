La Cambra ofereix nous cursos per obrir portes al futur laborals dels joves

Tens entre 16 i 29 anys? No treballes ni estudies? No tens clar el teu futur professional? Si compleixes aquestes tres premisses, la Cambra de Comerç de Sabadell t’ofereix la possibilitat de formar-te i acompanyar-te en el retorn al mercat laboral o educatiu, amb el programa Talent Jove, que combina formació transversal amb aprenentatge tècnic en sectors amb demanda real de professionals. “L’objectiu és que els cursos que fan els joves després se’ls puguin acreditar, sigui amb certificats de professionalitat o si decideixen continuar amb un cicle formatiu i poden convalidar alguna part del curs”, destaca Susagna Olcina, cap de Formació de la Cambra de Comerç.
El programa Talent Jove es divideix en dues parts. D’una banda, 60 hores de formació troncal, orientades a proporcionar eines per a la recerca activa de feina, competències personals i habilitats bàsiques per moure’s en el mercat laboral. De l’altra, 180 hores de formació específica, segons el curs, enfocades a l’aprenentatge d’un ofici concret.
Sempre, però, adaptable, segons les necessitats dels alumnes, recorda Olcina, afegint que “hi ha grups on té sentit parlar d’eines com LinkedIn, però en altres potser el que toca és reforçar competències més bàsiques”.
Sortides professionals
De cara a l’onzena edició del programa Talent Jove que enceta la Cambra de Comerç, l’oferta formativa s’amplia, amb tres nous cursos formatius. Un d’ells, és el d’aerotèrmia, impulsat per la Cambra i amb la col·laboració de Fundació Eveho i Genera+, que neix amb l’objectiu de respondre a la necessitat creixent de professionals en matèria d’energies renovables: En l’àmbit d’instal·ladors hi ha una manca brutal de personal”, afirma David Plaza, docent del curs d’aerotèrmia.
El curs d’aerotèrmia s’estructura en diversos mòduls que combinen coneixements teòrics i pràctics. Inclou continguts sobre instal·lacions bàsiques com fontaneria i electricitat, una introducció a l’aerotèrmia i les magnituds físiques, així com la instal·lació i muntatge d’un sistema complet en un taller pràctic.
Els alumnes comencen amb habilitats bàsiques com la soldadura o el corbat de canonades i progressivament s’endinsen en el funcionament dels sistemes d’aerotèrmia. Segons Plaza, l’objectiu és que els joves surtin amb una base que els permeti continuar formant-se o entrar al sector.
Una altra de les novetats és el curs de perruqueria i estilisme caní, impartit per Enric Mas, docent de l’Aula de Natura, un centre especialitzat en formació relacionada amb animals. Segons Mas, el sector té actualment una gran demanda de professionals. “Hi ha més demanda que oferta. Tenim borsa de treball a l’escola i no la cobrim”, assegura.
El curs ofereix una formació professionalitzada d’aquest ofici, combinant teoria i pràctica. Mas destaca que la perruqueria canina és molt més que una qüestió estètica. “No és només deixar el gos bonic. També implica detectar problemes de pell, revisar les orelles o vigilar altres aspectes de salut”.
A més, el ventall de sortides professionals és ben ampli: des de treballar en una perruqueria canina fins a fer-ho en botigues especialitzades, clíniques veterinàries o fins i tot emprendre un negoci propi. “Avui dia muntar una perruqueria canina està a l’abast de tothom. Amb una inversió relativament petita es pot començar”, explica.
La tercera novetat que incorpora la Cambra de Comerç és el curs d’auxiliar de perruqueria, impartit per Pilar León, de l’escola Atelier. Una formació per a un sector en creixement que dota els alumnes amb la preparació necessària per incorporar-se al mercat laboral: des de la relació amb el client fins a la gestió del material o la higiene de l’espai de treball. “Intentem reproduir el que es trobaran quan surtin d’aquí. Tant si treballen per a algú com si algun dia decideixen muntar el seu propi negoci”, explica León.
Recuperar la confiança
Els docents dels cursos coincideixen que el valor del programa Talent Jove no és només tècnic, sinó també personal. Molts participants arriben amb trajectòries educatives difícils o amb poca confiança en si mateixos. Segons explica Pilar León, molts joves arriben pensant que no són capaços d’aprendre un ofici. “Molts d’ells diuen: ‘jo no serveixo’. I quan veuen que poden fer-ho, canvia tot”, assegura.