El PSC atribueix a “problemes interns” de Junts la seva sortida del govern de Sabadell: "El pacte ja s'havia complert en un 75%"

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) a Sabadell ha expressat el seu respecte però també el seu desacord amb la decisió de Junts per Sabadell de trencar l’acord de govern municipal. En un comunicat, els socialistes asseguren que la decisió “respon a problemes interns del partit i no a qüestions de gestió de ciutat”, i lamenten que “es traslladin els conflictes interns d’una formació al conjunt de Sabadell”. La decisió s'ha pres en una ajustada votació amb 31 militants a favor de la ruptura amb el PSC i 26 en contra.
El PSC subratlla que, des de l’inici del mandat, la relació amb els regidors de Junts ha estat “fluïda i constructiva”, i recorda que, tot i tenir majoria absoluta, els socialistes van voler compartir govern per incorporar altres visions i fomentar el consens en les grans decisions de ciutat. “Sabadell ha d’estar per sobre de les sigles i dels interessos partidistes”, afirma el partit, que assegura que els acords del pacte de govern s’han anat complint de manera rigorosa i transparent.
Segons el comunicat, fa unes setmanes Junts va presentar un document amb noves demandes “no contemplades en l’acord signat l’octubre de 2023”. El PSC va analitzar aquestes peticions i va constatar que “un 60% ja estaven en marxa o completades” i que un altre 20% es podien treballar conjuntament. Els socialistes reconeixen que hi havia qüestions —com la Ronda Nord, un projecte que consideren “fonamental per a la mobilitat i el desenvolupament de la ciutat”— en què no s’ha arribat a un consens. Segons asseguren, Junts es va desmarcar recentment de la construcció d'aquesta infraestructura.
Els socialistes consideren que el balanç de la col·laboració amb Junts ha estat positiu, i que fins fa poc els propis regidors del partit havien valorat el compliment del pacte en un 75%. Per això, lamenten la ruptura d’un acord que, segons diuen, “ha funcionat i ha permès impulsar projectes importants per Sabadell”. El PSC assegura que mantindrà la seva línia de treball i continuarà desplegant el projecte de transformació de Sabadell sota el lideratge de l’alcaldessa Marta Farrés. Les seves prioritats, expliquen, seran la seguretat, la transformació urbana, l’habitatge, el transport públic i la neteja.