El portaveu de Junts, Lluís Matas, denuncia "irregularitats" en la votació per sortir del govern i impugna l'assemblea Marta Ordóñez
Deu carpetes calentes al Vallès: la ronda Nord, l'Ernest Lluch o l'amiant, entre els reptes del 2026 Marc Béjar Permanyer
VÍDEO | Un jove astrònom enregistra un exclusiu cometa interestel·lar des de Sabadell Jan Cañadell Puigmartí
El PSC atribueix a “problemes interns” de Junts la seva sortida del govern de Sabadell: "El pacte ja s'havia complert en un 75%" Marta Ordóñez
SORTEIG | Vols guanyar entrades per anar a veure el Circ Històric Raluy a Sabadell?
La companyia porta l'espectacle 'Terra' a Sabadell