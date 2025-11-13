ARA A PORTADA

Sabadell

SORTEIG | Vols guanyar entrades per anar a veure el Circ Històric Raluy a Sabadell?

La companyia porta l'espectacle 'Terra' a Sabadell

  • Espectacle 'Terra' del Circ Històric Raluy -
Publicat el 13 de novembre de 2025 a les 16:24
Actualitzat el 13 de novembre de 2025 a les 16:26

El Circ Històric Raluy torna a Sabadell per presentar “TERRA”, un espectacle que neix del desig profund de reconnectar amb allò essencial. Un homenatge al planeta que habitem, als seus cicles, les forces invisibles i la bellesa fràgil. A través del llenguatge universal del circ, "Terra" ens parla d'un món que respira, es mou i s'evoluciona… com ho fan els cossos dels artistes a la pista. Cada actuació és una obra mestra que reflecteix la passió i dedicació de Rosa Raluy i el seu equip d'artistes. Es podrà veure l'avinguda de Francesc Macià de Sabadell fins al 30 de novembre

El Diari de Sabadell sortegem 3 packs de 4 entrades per als dies 15, 22 i 29 de novembre. Podeu participar al sorteig fins divendres 14 a les 12h a través de la publicació d'Instagram.

 

Notícies recomenades