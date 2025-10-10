ARA A PORTADA

Gara Rosa, Abel Garriga i Rosa Renom, nominats als Premis Butaca

Tant el musical 'Ànima' com l'obra 'La majordoma' opten a més d'un guardó

Publicat el 10 d’octubre de 2025 a les 14:10
Actualitzat el 10 d’octubre de 2025 a les 14:11

Un musical amb ànima sabadellenca lidera la cursa dels Premis Butaca, amb deu nominacions. És precisament, Ànima, que compta amb la direcció de Gara Roda i amb música d’Abel Garriga, tots dos nominats.  Per altra banda, Rosa Renom està nominada per La majordoma com a millor actriu. Els premis Butaca s’atorguen per votació popular, oberta fins al 10 de novembre. En total, una trentena d'espectacles opten a endur-se algun dels guardons.

Per altra banda, l'obra Glengarry Glen Ross, protagonitzada per Pep Ambròs, opta a diversos guardons, entre els quals millor espectacle de petit format. A El dia de la marmota, hi actua la sabadellenca Clàudia Bravo. 

Hi ha diversos espectacles que han passat per Sabadell, com La Majordoma, que va representar-se a l'anterior edició del Fresc Festival, Hamlet.02, Tots ocells, Àkri... 

