Gara Rosa, Abel Garriga i Rosa Renom, nominats als Premis Butaca

Un musical amb ànima sabadellenca lidera la cursa dels Premis Butaca, amb deu nominacions. És precisament, Ànima, que compta amb la direcció de Gara Roda i amb música d’Abel Garriga, tots dos nominats. Per altra banda, Rosa Renom està nominada per La majordoma com a millor actriu. Els premis Butaca s’atorguen per votació popular, oberta fins al 10 de novembre. En total, una trentena d'espectacles opten a endur-se algun dels guardons.
Per altra banda, l'obra Glengarry Glen Ross, protagonitzada per Pep Ambròs, opta a diversos guardons, entre els quals millor espectacle de petit format. A El dia de la marmota, hi actua la sabadellenca Clàudia Bravo.
Hi ha diversos espectacles que han passat per Sabadell, com La Majordoma, que va representar-se a l'anterior edició del Fresc Festival, Hamlet.02, Tots ocells, Àkri...