Sabadell fa lloc a la poesia: "Vivim temps molt foscos, la necessitem"

Sabadell guardarà un racó per a la poesia. L'Arteneu acollirà a l'inspirador pati de la Casa Taulé un nou cicle de poesia amb recitals d'algunes de les veus poètiques més interessants del país. El sabadellenc Antoni Clapés, Aina Torres Rexach, Carles Rebassa, Cèlia Nolla i Yesta, Miguel Ángel Adrover Perelló, Glòria Julià Estelrich i Enric Casasses omplen la programació d'aquest curs, amb sessions un dissabte de cada mes a les 12h. Abans, però, el tret de sortida serà un acte d'homenatge a l'actriu i rapsoda Núria Candela al Pati del Museu d'Art, dissabte 18 d'octubre a les 12h.
Núria Candela ha dedicat tota la seva vida artística a recitar poesia. Ha estat la veu dels nostres poetes, començant per Joan Oliver, Pere IV, però també de Joan Brossa, Josep Carner, J.V. Foix, Maria-Mercè Marçal, Josep Maria de Sagarra, Jacint Verdaguer, Antònia Vicens i Joan Vinyoli. "Poques cultures, o potser cap altra, poden dir que han disposat d'una personalitat com la seva, que ha dedicat tota la seva vida professional a dir la poesia i ho ha fet humilment, com s'escau a la paraula poètica. Núria Candela és una gran de Sabadell, tenia relació amb tots els poetes, és única", sosté la coordinadora del cicle poètic, Montse Barderi.
A l'homenatge, les actrius sabadellenques Rosa Renom i Carme Sansa s'encarregaran de llegir poemes seleccionats per Pep Solà, amb música d'Eduard Iniesta. Serà un recorregut per la trajectòria artística de Candela, amb alguns dels poemes més cèlebres que va dir.
"Núria Candela ha revelat el poder de la poesia a molta gent. Ha recitat a més de 100 pobles i ciutats de Catalunya", expressa Solà. L'actriu Carme Sansa és una de les millors amigues de Candela: "Hauria sigut capaç de triar moltes més coses, però va triar la poesia", comenta. La també actriu sabadellenca Rosa Renom es desfà en elogis cap a Candela: "L'hi dec molt, em va ensenyar a dir poesia", diu, per afegir a continuació: "Ens va muntar un espectacle amb Jordi Boixaderas, Ramon Madaula, Francesc Umbert, Pepa Alguersuari... Va ser l'espurna que em va fer estimar la poesia".
Concepció Domènech, qui prepara una biografia sobre Candela, va assenyalar: "És una persona d'una senzillesa extraordinària. Altres poetes han estat guardonats pel fet de ser homes, però ella no, tot i que s'ho mereixeria".
Antoni Clapés obrirà el cicle
Un dels objectius d'aquest cicle és fer justícia a la figura del sabadellenc Antoni Clapés, un dels poetes més importants del país. L'any passat ja va participar en el cicle recitant poesia, en aquest cas el 15 de novembre oferirà una sessió per parlar de Cafè Central, una editorial independent compromesa amb la poesia que ha publicat autors com el sabadellenc Feliu Formosa i ha traduït poetes d'arreu del món, a més d'impulsar iniciatives com el Premi Jordi Domènech de traducció de poesia.
La programació de Dissabtes poètics és especial, són els poetes convidats qui l'han confegit. Antoni Clapés ha escollit l'autora de la següent sessió, Aina Torres Rexach (20 de desembre), qui ha triat Carles Rebassa per al següent recital (24 de gener). I així, amb poetes successivament encadenats, el cicle ha quedat d'aquesta manera: Cèlia Nolla i Yesta (21 de febrer), Miquel Ángel Adrover Perelló (21 de març), Glòria Julià Estelrich (18 d'abril) i Enric Casasses (16 de maig).
"Vivim temps molt foscos, ens cal la poesia", afirma Antoni Clapés. "Pot ser la veu remeiera per portar consol i solidaritat", afegeix, tot convidant els sabadellencs a assistir a les sessions per, sobretot, poder "dialogar amb el poeta".
L'Arteneu vol seguir la llarga tasca cultural de l'Aliança. "El cicle no té l'impacte d'un concert de Coldplay, però precisament la nostra tasca és donar veu a persones i disciplines menys massives que fan que la societat sigui més diversa, sensible i cohesionada", afirmava Eloi Moya, responsable del projecte socioeducatiu del centre, després de comentar que l'any passat les sessions van sumar unes 260 persones. Sobre l'aposta de l'Ajuntament pel cicle, el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, comenta que és una qüestió d'assegurar una "cultura pública de qualitat".