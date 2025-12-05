Javier Guijarro, el dissenyador que busquen superestrelles com Aitana, Rauw Alejandro i Karol G

Javier Guijarro (2000) és aquell número de telèfon que desitgen els estilistes de les superestrelles. Va començar cosint amb una màquina rudimentària a l'habitació de casa i ha acabat fent-se un nom en el món de la moda dissenyant peces de roba per artistes de fama mundial, com Aitana, Rauw Alejandro, Karol G i Sebastian Yatra. Va debutar amb la catalana Bad Gyal, a qui li va deixar una faldilla que havia creat quan estudiava a l'ESDI de Sabadell per a un videoclip amb Quevedo. Quan tot just sortia de la carrera, i tenia previst mudar-se a viure a París, un dels seus pantalons es va fer viral a Twitter, els seus dissenys van anar adquirint fama, van créixer els contactes i des d'aleshores no ha parat de treballar.
"Els artistes et deixen llibertat total o altres vegades et fan adaptar-te a un concepte o a l'estètica del projecte. Amb temps i pressupost, pots tornar-te boig, mentre que altres vegades has d'anar per feina i ser més pràctic", explica Guijarro en el seu taller creatiu, un espai que l'ESDI li ha cedit gratuïtament a l'interior de la universitat. Guijarro serveix com a inspiració per als alumnes de moda, alguns dels quals han pogut fer pràctiques al taller. "Estar aquí m'ha permès fer créixer el projecte", comenta.
El disseny per a l'Aitana al concert de l'Estadi Olímpic va suposar més 200 hores de feina. Va crear-li un vestit de cuir marró i una capa de seda amb 30.000 cristalls Swarovski. Guijarro ha vestit uns quants artistes més que sumen milions de seguidors a una banda i altra de l'Atlàntic. La icona britànica Charli XCX va lluir una de les seves creacions a la festa de la Met Gala 2025: "Un dels millors looks que he vestit mai", va escriure a les xarxes l'artista, amb gairebé 9 milions de seguidors. Altres cantants que hi han recorregut són Suki Waterhouse, María Zardoya, Troye Sivan, Sen Senra, el grup de música barceloní Ciutat...
Guijarro ha deixat d'utilitzar la màquina de cosir, però no el llapis. Durant el dia no para de fer gestions amb l'ordinador i de tant en tant explora teixits de proveïdors de Sabadell, Terrassa, Barcelona, Mataró... "Treballo amb teixits de proximitat i amb estocs de grans marques, que no deixen de ser residus tèxtils als quals donem vida", explica el dissenyador.
Paral·lelament als encàrrecs d'artistes, Guijarro té la seva pròpia línia de moda, en què sobretot ofereix "una reinterpretació de l’armari masculí clàssic". La llana, els quadres, les ratlles, el texà i la pana són "transportats a altres universos, més femenins, experimentals, més lliures", valora. Aquesta reinterpretació –explica– sorgeix d'una inquietud artística. "Els meus amics són totes rares! I jo soc el que va vestit de pare. Però tot el que no exploto vestint-me a mi, ho treballo en la roba donant a les peces altres possibilitats". Una altra marca identificativa de la marca Javier Guijarro "és la multiposició", que permet que una peça sigui faldilla, samarreta, vestit... "És una manera d'allargar la vida útil de la roba".
Des de l'estudi treballa a contrarellotge per presentar una nova col·lecció de moda internacional el març. Té previst que sigui una gran estrena, tot i que una de les seves col·leccions ja va desfilar a la setmana de la moda de Madrid el 2024. Una capital europea l'espera amb la catifa desplegada des que va acabar la carrera.