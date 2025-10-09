La Fundació Òpera a Catalunya presenta la nova temporada d'òpera a Sabadell

La Fundació Òpera a Catalunya (FOC) oferirà en la temporada 2025 - 2026 quatre pilars clàssics: Les Noces de Fígaro, Norma, L'Holandès Errant i La Traviata. Així ho va anunciar l'entitat en una presentació al Teatre Principal amb totes les butaques plenes aquest dimecres 8 d'octubre. Tot i així, com és habitual, les representacions es duran a terme a la Faràndula. Aquestes comptaran amb la participació de 14 cantants que han passat per l'Escola d'Òpera de la FOC a la ciutat, que va ser creada ara fa 29 anys.
Aquesta 38a temporada estarà marcada per paràmetres com la qualitat i la proximitat i connexió amb el públic. La presentació va estar amenitzada al piano pel mestre Juli Rodríguez amb dos tenors i dos sopranos, alumnes de l'Escola d'Òpera. Jordi Torrents, director artístic de la fundació, assegura que "serà una temporada excitant" en què Sabadell acollirà 21 de les 63 representacions que faran a Catalunya.
Les Noces de Fígaro donarà el tret de sortida al calendari el dimecres 15 d'octubre. Miguel Gorriz, director d'escena, va parlar d'aquesta comèdia, la qual té molt ritme i acció i va recordar que durant una època aquesta òpera va estar censurada. Per la seva part, Torrents va donar detalls de la representació de L'Holandès Errant, que serà la primera vegada que es representi al cicle operístic sobre Wagner, sobre qui va dir que va subratllar l'evolució artística que va viure al llarg de la seva trajectòria. Una altra novetat amb la qual la Fundació vol afegir valor a l'espectacle de L'Holandès Errant és amb la incorporació d'un audiovisual durant la representació creat per Emilio López. També hi participaran, de forma excepcional, 60 persones al cor, el qual comptarà amb el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell i el Cor Bruckner Barcelona.
Tanmateix, el gerent de la FOC, Oscar Lanuza, va ressaltar la fidelitat del públic sabadellenc i que l'Escola d'Òpera de la ciutat és l'única que hi ha a tot l'Estat. De l'obra de Bellini, Norma, Carlos Ortiz el director d'escena que va debutar en aquesta tasca el 2002 gràcies a Mirna Lacambra -fundadora de l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell-. Ortiz va fer cinc cèntims de l'actor que faria de Pollione, Kenneth Tarver, que s'incorporava a l'obra.
Per part de l'Ajuntament de Sabadell, el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, va destacar el gran valor de disposar de la temporada estable d'aquests tres punts forts de la ciutat: l'òpera, l'Escola d'Òpera i l'Orquestra Simfònica del Vallès. Tot plegat, des de la FOC es vol intentar que sigui un reflex de què "l'òpera explica la vida", tal com va resumir la presentadora de l'acte, la sabadellenca Elisabet Carnicé.
La FOC per tal de fomentar l'òpera a la joventut, disposa d'entrades pels menors de 30 anys a un preu reduït de 10 €, una bona iniciativa per part de l'entitat. Disponibles abonaments, també es poden consultar altres descomptes com grups o discapacitat. La compra de les entrades es poden adquirir:
- Per internet: https://operacatalunya.cat
- Als teléfonos 937 256 734 / 647 914 247
- A les oficines de la FOC, c/ Narcís Giral, 40
- A les taquilles del Teatre Principal, c/ Sant Pau, 6
- A les taquilles de la Faràndula, c/ de la República, 33 (el mateix dia de la funció i 1 hora abans del inici)
Calendari de les obres i funcions:
Les noces de Fígaro
Dimecres 15/10/25 20 h.
Divendres 17/10/25 20 h.
Diumenge 19/10/25 18 h.
Dimarts 21/10/25 20 h.
L'Holandes Errant
Divendres 28/11/25 20 h.
Diumenge 30/11/25 18 h.
Dimarts 2/12/25 20 h.
Norma
Dimecres 18/02/26 20 h.
Divendres 20/02/26 20 h.
Diumentge 22/02/26 18 h.
Dimarts 24/02/26 20 h.
La Traviata
Dimecres 22/04/26 20 h.
Divendres 24/04/26 20 h.
Diumenge 26/04/26 18 h.
Dimarts 28/04/26 20 h.