Sabadell va tancar el setembre més plujós des que hi ha registres del Meteocat

El mes de setembre a Sabadell va ser el més plujós des que hi ha registres del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que té ubicada la seva estació a la zona del Parc Agrari. Aquest servei, gestionat per la Generalitat de Catalunya, està operatiu a la capital vallesana des de l'any 2009 i, des d'aleshores, el pluviòmetre no s'havia omplert tant com ho ha fet enguany, amb una precipitació acumulada de 149,4 mm.
El primer dia de mes va començar amb força, en termes de ruixats, quan ja es van registrar els primers 20,5 mm de precipitació acumulada del mes. Els pròxims dies, amb els indicadors de pluja a zero, van respectar la Festa Major d'aquest 2025, encara que hi va haver el temor durant els dies previs. No va ser fins al dia 9 de setembre, ja amb la celebració finalitzada i el retorn a les aules, que no va tornar a caure un xàfec a Sabadell, amb una suma registrada de 13,3 mm de precipitació acumulada a l'estació meteorològica de Sabadell - Parc Agrari.
El dia 13 de setembre també es van deixar veure alguns ruixats que van causar desperfectes, però no va ser fins al diumenge 21 de setembre quan es va arribar al pic de pluges a la ciutat. El Servei Meteorològic de Catalunya ja va advertir dies abans de l'arribada d'uns forts ruixats a tot Catalunya i es va confirmar en forma de carreteres inundades o centenars d'avisos als Bombers. Amb un total de 88,5 mm de precipitació acumulada, doncs, va suposar gairebé un 60% del total de les pluges de tot el mes i ja no va tornar a ploure fort en els nou dies restants de setembre, a excepció de quatre dies que no van superar el mil·límetre de pluja acumulada sumant-los tots.
El setembre més plujós dels darrers 17 anys
Els 149,4 mm de pluja acumulada que es van registrar el mes passat van assolir una xifra de rècord des del 2009: cap setembre havia plogut tant a la ciutat. L'any 2014, ara fa 11 anys, va ser el segon més plujós des que el Meteocat va instal·lar l'estació meteorològica a la ciutat –fins a l'agost passat era el que més pluja havia acumulat durant un setembre–. El 2021 i el 2010 consten com el tercer i el quart mes de setembre més plujós des del 2009, amb una precipitació acumulada de 93,3 mm i 87,7 mm, respectivament. Per contra, el 2011 té el rècord de ser el mes de setembre registrat que menys va ploure, amb tan sols 4,8 mm de precipitació acumulada en tot el mes, seguit del 2022 i el 2019, amb 16,2 i 19,4 mm, respectivament.