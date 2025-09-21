Balanç de pluges i incidències a Sabadell

Aquest diumenge ha estat marcat per intensos aiguats a Sabadell i al Vallès Occidental. Activant-se el Pla INUNCAT aquest matí, les fortes pluges han arribat a partir de les 15 hores a Sabadell, tot i que abans ja s'havien produït alguns moments de precipitacions esporàdiques.\r\n\r\nDurant la tarda s’han registrat diverses incidències a la ciutat: una inundació a una planta baixa del carrer Joan Balart, la caiguda d’un arbre al Passeig de Fleming, i l'entrada d’aigua al pati d’un edifici al carrer de Lluçanès. Cal destacar també la caiguda d'un arbre a la carretera en direcció a Mollet del Vallès. Malgrat aquestes situacions, no ha estat necessari un gran nombre d’intervencions per part de Bombers a Sabadell. \r\n\r\nSegons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya, l’estació automàtica Sabadell – Parc Agrari ha registrat fins a 37,4 mm de precipitació acumulada a les 15 hores, confirmant la intensitat d'aquest diumenge passat per aigua.\r\n\r\nFOTOS DE JUANMA PELÁEZ:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLes fortes pluges a Sabadell\r\n\tJUANMA PELÁEZ\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLes fortes pluges a Sabadell\r\n\tJUANMA PELÁEZ\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLes fortes pluges a Sabadell\r\n\tJUANMA PELÁEZ\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLes fortes pluges a Sabadell\r\n\tJUANMA PELÁEZ\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLes fortes pluges a Sabadell\r\n\tJUANMA PELÁEZ\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLes fortes pluges a Sabadell\r\n\tJUANMA PELÁEZ\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n