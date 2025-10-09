ARA A PORTADA

Diners

Els minoritaris es concentren a Sant Roc per expressar el rebuig a l’opa

L'Asssociació d'Accionistes Minoritaris del Banc Sabadell es reuneix davant la seu social de l'entitat per escenificar el suport al Banc

  • D’esquerra a dreta: Bril, Corominas, Casas, Llonch i Badia davant la seu del Banc Sabadell -
Publicat el 09 d’octubre de 2025 a les 09:47
Actualitzat el 09 d’octubre de 2025 a les 09:48

Els membres de la Junta de l’Associació d’Accionistes Minoritaris de Banc Sabadell -Jordi Casas Bedós (president), Juan Corominas Guerín (vicepresident), Joaquim Badia Casas (secretari), Juan Bril Combalia (tresorer) i els vocals Santiago Sauquet Canet i Joan Llonch Andreu- es van concentrar ahir dimecres davant la seu social del Banc Sabadell a la plaça de Sant Roc per escenificar el suport a l’entitat i reiterar el rebuig a l’opa de BBVA.

Amb aquesta acció, l’Associació vol “reafirmar la seva posició de no acudir a l’oferta de BBVA perquè no reconeix el veritable valor del Banc Sabadell ni dels seus accionistes, i aposta pel projecte d’un Banc Sabadell independent, sòlid i amb identitat pròpia, que segueixi creant valor des del seu model de negoci actual”. Motiu pel qual, recomanen als accionistes “mantenir la confiança en l’entitat vallesana i recorda que no cal fer cap tràmit: la inacció equival a oposar-se a l’opa”.

Alhora, l'associació comparteix "la preocupació expressada per Banc Sabadell en el seu escrit a la CNMV, en què sol·licita que s’evitin possibles manipulacions de mercat derivades de declaracions públiques sobre l’acceptació de l’opa sense compromís ferm i irrevocable.

 

L’AAMBS comparteix, a més, la preocupació expressada ahir per Banc Sabadell en el seu escrit a la CNMV, en què sol·licita que s’evitin possibles manipulacions de mercat derivades de declaracions públiques sobre l’acceptació de l’OPA sense compromís ferm i irrevocable.

Notícies recomenades