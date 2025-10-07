ARA A PORTADA

Diners

El Banc Sabadell sol·licita a la CNMV mesures per evitar “manipulacions de mercat”

L’entitat demana al supervisor que tota nova comunicació pública dels inversors tingui tota la informació rellevant per assegurar-se que, efectivament, fan el que comuniquen

Publicat el 07 d’octubre de 2025 a les 14:33

El Banc Sabadell ha sol·licitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que prengui, de manera preventiva, un “criteri públic que hagin de complir tots aquells accionistes de l’entitat que vulguin fer públiques les seves intencions sobre l’opa, amb l’objectiu d’evitar potencials manipulacions de mercat”. 

En el seu escrit remès al supervisor, l’entitat presidida per Josep Oliu ha demanat que exigeixi “a tots aquests inversors que detallin quina és la seva participació total en accions de l’entitat, que assegurin de forma ferma i irrevocable que aniran pel 100% de la seva posició i que comuniquin qualsevol tipus d’interès addicional existeix –incloent la titularitat d’altres valors o instruments de deute o capital regulatori de Banc Sabadell–”.

Així mateix, l’entitat també ha sol·licitat a la CNMV que inclogui en el seu criteri públic “una revisió de les acceptacions d’aquells inversors que públicament comuniquin la seva intenció d’acceptar l’opa, amb l’objectiu d’assegurar-se que compleixen l’anunciat”. 

En el document, el Banc Sabadell mostra la seva “preocupació” perquè “determinants inversors vulguin manipular al mercat comunicant la seva intenció d’acudir a l’opa amb l’únic objectiu de garantir que s’arriba al 30% d’acceptació i es produeixi, per tant, una segona opa obligatòria i en efectiu, en cas que el BBVA decideixi continuar endavant amb l’adquisició de l’entitat”. 

