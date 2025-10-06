La Cambra ajudarà Aigües Sabadell a millorar l’atenció ciutadana

Aigües Sabadell i la Cambra de Comerç han arribat a un acord mitjançant el qual tot l’equip d’atenció a les persones de la companyia d’aigües cursarà una acció formativa que impulsa la Cambra, centrada a millorar l’atenció als clients i gestionar satisfactòriament les possibles queixes ciutadanes.
En paraules del president de la Cambra de Comerç, Ramon Alberich, ha destacat que “des de la Cambra entenem que la qualitat en l’atenció a les persones és un element clau per a la competitivitat i la reputació de les empreses. Per això, ens satisfà poder col·laborar amb Aigües Sabadell en aquesta iniciativa, que posa les persones al centre i aposta per la formació com a eina de millora contínua”.
Per la seva part, el director general d’Aigües Sabadell, Lluís Jordan, ha recordat que “tot i la satisfacció global de la ciutadania de Sabadell amb el servei d’aigües és alta, un 8,2 sobre 10, estem compromesos amb la millora contínua i cerquem en tot moment l’excel·lència”. Segons les enquestes de satisfacció anuals d’Aigües Sabadell, que es van presentar abans de l’estiu, la satisfacció de la ciutadania amb Aigües Sabadell es manté, els últims 3 anys, per sobre del 8. I l’amabilitat, actitud resolutiva i atenció personalitzada són alguns dels aspectes més ben valorats.
El curs de formació que impartirà la Cambra té com a principal objectiu desenvolupar habilitats i actituds que potenciïn l’empatia, la proximitat i l’actitud resolutiva que de l’equip d’atenció a les persones. “Volem convertir qualsevol queixa en una oportunitat de millora”, afegeix Jordan. A més del contingut teòric, també inclou casos pràctics. En total, són 12 hores de formació repartides en 4 sessions, que tindran lloc aquest mes d’octubre.