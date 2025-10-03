Nova campanya d'El Corte Inglés per recaptar fons per la investigació del càncer de mama

El Corte Inglés impulsa el seu compromís amb la investigació contra el càncer de mama mitjançant una nova campanya amb la qual pretén fer un pas més en el finançament d’un projecte liderat pel doctor Julio Delgado de l’Hospital Clínic de Barcelona, en col·laboració amb l’Hospital 12 de Octubre de Madrid i la Universitat de Navarra. El Corte Inglés, que desenvolupa aquesta iniciativa juntament amb l’Associació Espanyola contra el Càncer, es va comprometre el 2023 a lliurar un milió d’euros en cinc anys per donar suport al disseny d’un nou medicament de teràpia cel·lular personalitzada.
El projecte que finança actualment és un assaig clínic en fase I que, sota la supervisió del doctor Delgado, té com a objectiu avaluar la toxicitat i l’eficàcia de les cèl·lules ARI-HER2+ en el tractament del càncer de mama HER2+ i dissenyar un nou medicament de teràpia cel·lular personalitzada. Es tracta del cinquè projecte d’investigació contra el càncer de mama que finança íntegrament El Corte Inglés.
La companyia reforça aquest compromís amb la investigació amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama, que se celebra cada 19 d’octubre, i ho fa posant en marxa diverses iniciatives de sensibilització i conscienciació durant tot el mes d’octubre. Entre les accions més destacades hi ha el repartiment de llaços roses per a clients i empleats, la il·luminació especial als seus centres comercials, la venda de productes solidaris que donen suport a la investigació d’aquest projecte, i xerrades de prevenció per al personal, entre altres.
Del 2 al 19 d’octubre, la companyia posa a disposició dels clients, tant als seus centres com a la web i l'app, una àmplia selecció d’articles solidaris en totes les àrees de venda, la recaptació dels quals servirà per finançar l’últim projecte d’investigació que està recolzant El Corte Inglés, centrat en la teràpia personalitzada.
Aquests productes solidaris, dissenyats específicament per donar suport a la campanya del Dia Mundial contra el Càncer de Mama, estan disponibles en espais de venda creats per a l’ocasió, tant als centres comercials d’àmbit estatal com a la web i l’app. Entre els productes que s’ofereixen per a clients i empleats, hi ha ampolles d’alumini per a l’aigua, espelmes aromàtiques, tasses d’esmorzar, llibretes, gots tèrmics per al cafè, polseres, copes de vidre, etc., els beneficis íntegres dels quals es destinaran a la lluita contra aquesta malaltia.
A més, a partir del divendres 10 d’octubre, El Corte Inglés mostrarà el seu suport a la lluita contra el càncer de mama il·luminant de color rosa 23 de les façanes més emblemàtiques dels seus centres: Castellana, Goya, Preciados, Princesa i Serrano (Madrid), Diagonal (Barcelona), Bilbao, A Coruña, Ronda de los Tejares (Còrdova), Las Palmas, Lleó, Màlaga, Múrcia, Nervión (Sevilla), Avenidas (Palma), Avinguda de França (València), Tres de Mayo (Santa Cruz de Tenerife), Uría (Oviedo), Passeig de Zorrilla (Valladolid), Vigo, Sagasta (Saragossa), així com a Lisboa i Porto (Portugal).
L’àrea de moda dona s’afegeix a aquesta campanya amb les seves marques més exclusives. Així, els dies 18 i 19 d’octubre, destinarà 1 euro de cada article venut de les seves principals firmes al projecte d’investigació que actualment finança. Entre les marques participants destaquen Woman El Corte Inglés, Southern Cotton, Couchel, Tintoretto, Latouche, Énfasis, Green Coast, Easy Wear i Sfera, entre altres.
Al departament de complements, del 2 al 19 d’octubre, hi haurà una gran selecció d’articles de marques com Guess, Lola Casademunt, Guy Laroche i Tous, que lliuraran un euro per cada unitat venuda a l’Associació Espanyola contra el Càncer. Altres marques també participen en la iniciativa posant a disposició del client moneders, carteres, bandoleres d’home i molts altres complements perquè tothom qui ho desitgi es pugui sumar a aquesta campanya.
La firma Latouche també hi participa amb una selecció de maletes, aportant el 10% del total venut durant la campanya.
A la secció de llar, s’han escollit dissenys molt especials de plats, gots, ensaladeres, ampolles d’aigua, espelmes, difusors florals, penjadors decoratius, destinant el 15% de les vendes a aquest projecte d’investigació. Pel que fa als articles de tèxtil per a la llar, es destinarà 1 euro per cada producte venut els dies 18 i 19 d’octubre.
El departament de mobles i decoració també s’ha volgut sumar a aquesta causa i destinarà al projecte d’investigació de l’Associació Espanyola contra el Càncer el 5% de l’import venut dins d’una selecció d’articles com llums, sofàs entapissats, miralls, capçals de llit, quadres, cadires, taules, saboneres, dispensadors de sabó, quadres i carretons auxiliars.
Pel que fa a sabateria, marques com Skechers, Pepe Jeans, Gioseppo, Victoria i Lacoste, entre d’altres, s’han sumat a la campanya aportant el 20% de les seves vendes durant la campanya al projecte.
L’àrea de Llenceria i Corseteria participa enguany en la campanya contra el càncer de mama amb totes les marques de sostenidors, destinant 1 euro per cada sostenidor venut els dies 18 i 19 d’octubre, data en què se celebra el Dia Mundial contra aquesta malaltia.
A la secció d’Esports, marques destacades com Boomerang i Mountain Pro s’han volgut unir al projecte aportant 1 euro per cada unitat venuda els dies 18 i 19 d’octubre, tant en productes tèxtils com en calçat esportiu.
Als Supermercats El Corte Inglés, Hipercor i Supercor, s’han posat a la venda unes bosses reutilitzables especials per 3,50 euros, i tots els beneficis de la seva venda es destinaran a la mateixa finalitat. A més, als centres d’El Corte Inglés, els clients també podran adquirir unes bosses reutilitzables dissenyades especialment per a aquesta campanya, amb un preu de 2 euros. El benefici íntegre de la seva venda es destinarà a finançar el projecte d’investigació del doctor Delgado.
Al departament de Joguines, del 2 al 19 d’octubre, la marca Mattel lliurarà el 10% de les vendes de la nina Barbie a l’Associació Espanyola contra el Càncer per donar suport a la lluita contra aquesta malaltia.
El Grup Viajes El Corte Inglés també ha volgut col·laborar un any més amb aquesta campanya i per això destinarà 1 euro per cada reserva que els clients facin, del 3 al 20 d’octubre, per a Disneyland París, Walt Disney World, Disney Cruise Line, Port Aventura World, creuers, Tourmundial, Club de Vacaciones i reserves d’hotel.
Així mateix, el pròxim 17 d’octubre es durà a terme, a la Fundació Ramón Areces, una xerrada per als empleats d’El Corte Inglés, amb la participació d’investigadors i experts de l’Associació Espanyola contra el Càncer.