El BBVA nega acords amb l'inversor David Martínez: "El rumor és absolutament infundat"

El president del BBVA, Carlos Torres, ha negat pactes amb l'inversor David Martínez. "El rumor és absolutament infundat", ha dit en una entrevista a Onda Cero després que els accionistes minoritaris del Sabadell apuntessin a "possibles acords ocults" entre el mexicà i el banc basc. Torres ha assegurat, però, que durant el període d'acceptació han mantingut "contacte intens" amb inversors accionistes del Sabadell i ha dit que el que els traslladen és "molt positiu". Així, el màxim directiu del BBVA s'ha mostrat convençut que superaran "àmpliament" el 50% d'acceptació en l'opa perquè els bescanvis s'han "accelerat" en els últims dies. Sobre la possibilitat d'una segona opa, ha dit que és un escenari "incert", però "perfectament manejable".
Posteriorment, en una entrevista a TV3 aquest divendres al matí, el president del BBVA ha reiterat el seu convenciment que l'opa serà exitosa per als seus interessos i se superarà el llindar del 50% d'acceptació. "El procés, de fet, va molt per davant del que tenim previst en aquesta data", ha subratllat Torres.
Torres també s'ha tornat a referir al paper del principal accionista individual del Banc Sabadell, amb prop del 4% de les accions, que aquesta setmana ha mostrat públicament el seu suport a l'opa i ha insistit que és una "referència molt clara" per als accionistes del Sabadell. "El que és bo per al major accionista individual ha de ser bo per a tots els accionistes del Banc Sabadell", ha comentat.
Sobre la possibilitat d'una segona opa, Torres ha afirmat que és una "especulació que confon molta gent" i ha assegurat que el preu de l'oferta serà el més elevat en els darrers dotze mesos, és a dir, el preu actual després de l'actualització de les condicions de l'oferta del BBVA. "Si estem entre el 30% i el 50% és a discreció del BBVA que decidim continuar endavant o no. Això és així perquè l'operació està condicionada a arribar al 50%. Si hi arribem tindrem èxit, si no hi arribem tenim la possibilitat legal de renunciar a la condició. No tenim intenció de renunciar, però podem fer-ho", ha reflexionat.
Pel president de l'entitat basca, "no té sentit" que els accionistes del Sabadell esperin una segona opa perquè "és incerta" i de produir-se el preu serà el mateix que ara i ha afegit que partiria amb la "desavantatge" que seria d'aquí uns mesos. "Potser no passa i seria d'aquí a uns mesos i amb una pitjor fiscalitat perquè aquesta segona hauria de ser en efectiu amb el que pagaria impostos segur", ha dit.
D'altra banda, Torres ha revelat que amb els governs de l'Estat i de la Generalitat hi té "molt bona interlocució" i que el "soroll mediàtic i polític ja ha passat". "
", ha finalitzat.