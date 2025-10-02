Els accionistes minoritaris del Sabadell apunten "possibles acords ocults" entre l'inversor David Martínez i el BBVA

L'Associació d'Accionistes Minoritaris del Banc Sabadell apunta a "possibles acords ocults" entre l'inversor David Martínez i el BBVA. En un comunicat, l'organització que lidera Jordi Casas assegura que no poden descartar que la decisió del mexicà de bescanviar les seves accions estigui vinculada a "incloure contraprestacions no revelades" pel banc basc i demana aclarir-ho "amb total transparència". Així mateix, considera que el moviment de Martínez està "ple d'interrogants" i veu "contradictoris" els canvis de postura que ha tingut en les últimes setmanes. "Generen legítims dubtes sobre les seves veritables motivacions", afirmen els accionistes minoritaris. Després de tot, mostren "desconfiança" cap a l'únic conseller díscol.
Dies després que el consell d'administració del Banc Sabadell es pronunciés sobre la nova oferta del BBVA, els accionistes minoritaris han reaccionat a l'opinió del conseller dominical David Martínez, l'únic que va indicar que bescanviarà les seves accions. En el comunicat enviat aquest dijous, l'associació diu que "la trajectòria i les circumstàncies" que envolten aquest accionista "no representen un exemple a seguir" i assenyala diversos elements.
Entre aquests, els accionistes minoritaris qüestionen l'estratègia "especulativa i a curt termini" de Martínez i recorden que no és resident a Espanya, de manera que, sigui quin sigui el resultat de l'opa, no haurà de tributar. De fet, l'associació també apunta que Martínez podria operar en paradisos fiscals, cosa que li atorga una "posició clarament avantatjosa i aliena a la realitat de la resta d'accionistes".
En el document, els minoritaris del Sabadell també diuen que Martínez ha invertit en mercats "que han rebut finançament" del BBVA, cosa que els genera "sospites de possibles conflictes d'interès", i recorden que el 2021 la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va multar-lo amb 300.000 euros per incomplir el seu deure d'informació. Per tot plegat, els accionistes minoritaris reclamen un "escrutini molt més rigorós" del comportament de David Martínez.