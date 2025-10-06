Mònica Olmos, nova secretària general del Consell Intertèxtil Espanyol

El Comitè Executiu del Consell Intertèxtil Espanyol (CIE) ha acordat el nomenament de Mònica Olmos Plaza, actualment secretària general de Texfor – Confederació de la Indústria Tèxtil com a nova secretària general del CIE, en substitució de Núria Aymerich, qui actualment exerceix com a Comissionada Especial per a la Competitivitat Industrial i la Petita i Mitjana Empresa del Ministeri d’Indústria i Turisme.
Amb aquest relleu, el CIE vol reforçar la seva estructura executiva per afrontar una agenda marcada per les exigències regulatòries europees, la transició cap a la circularitat i els reptes de competitivitat de tota la cadena de valor tèxtil. “Assumeixo la Secretaria General amb el compromís de continuar treballant per aconseguir els objectius de competitivitat, sostenibilitat i innovació de la indústria tèxtil”, ha declarat Mònica Olmos.
Durant la reunió, el Comitè Executiu va reiterar el seu descontentament amb la resolució del PERTE d’Economia Circular per al sector tèxtil, en haver-se concedit només d’un ters de les ajudes inicialment previstes. Per al CIE, el desajust entre expectatives i dotació efectiva posa en risc inversions en modernització, digitalització i gestió de residus, amb impacte directe en pimes, treball i capacitat exportadora. “El tèxtil està fent un esforç enorme per complir amb els nous estàndards europeus; necessitem que l’acompanyament públic estigui a l'altura”, va subratllar el president del CIE, José María Mestres.
Així mateix, el Consell va alertar sobre el “greu impacte de l’absentisme laboral al llarg dels processos productius, un fenomen que tensiona l’operativa diària de les empreses, eleva costos, dificulta el compliment de terminis i redueix la competitivitat en mercats altament exigents”. En aquest context, el CIE “apel·la a l’Administració a fer un pas endavant amb suport real i àgil al sector: major execució pressupostària en els instruments anunciats, simplificació administrativa, seguretat regulatòria i mecanismes eficaços per combatre l’absentisme sense detriment dels drets de les persones treballadores”.