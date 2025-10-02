La Cambra de Comerç de Sabadell reclama que s'executi el Pla Director de l’Aeroport de Sabadell que es va aprovar el 2001, "sense més ajornaments". Des de la mateixa entitat, asseguren que l’aeroport de Sabadell és una infraestructura clau i complementària a l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat dins del sistema aeroportuari català i que, actualment, és l’únic internacional dedicat exclusivament a l’aviació general a la Regió Metropolitana de Barcelona. Juntament amb Madrid-Cuatro Vientos, és l'aeròdrom més destacat en aquest àmbit a Espanya, amb més de 200 aeronaus, 58.600 operacions anuals i més de 6.500 passatgers.\r\n\r\nA part d'això, segons l'entitat, l’aeroport ja acull serveis essencials d’helicòpters d’emergència, cossos de seguretat i manteniment de flota, però defensen que "és una infraestructura infrautilitzada que podria convertir-se en un pol econòmic d’atracció per a Barcelona i Catalunya". Per dur a terme aquesta petició, des de la Cambra de Comerç de Sabadell han destacat vuit accions que creuen que són necessàries:\r\n\r\n\r\n\tIncrementar la superfície destinada a activitats econòmiques i industrials vinculades a l’aviació\r\n\t \r\n\tConnectar l’aeroport a la xarxa de Rodalies (amb l’estació de Sabadell Sud) i integrar-lo amb les vies AP-7 i C-58.\r\n\t \r\n\tAmpliar la longitud actual de la pista de l'aeròdrom amb l’objectiu d'augmentar la capacitat operativa i tècnica i així desenvolupar les entitats que hi estan associades. \r\n\t \r\n\tImplementar nous serveis d’aviació corporativa i aerotaxi per donar resposta a la demanda generada per grans esdeveniments internacionals i esportius a Catalunya (Mobile World Congress, Fórmula 1, MotoGP...).\r\n\t \r\n\tAdaptar les condicions d’infraestructura i de les aeronaus per establir un horari fix d’activitat independent de la llum solar.\r\n\t \r\n\tLa posada en funcionament plena del Museu de l’Aviació de Catalunya, contemplat al Pla Director.\r\n\t \r\n\tReforçar el paper de l’Aeroclub Barcelona-Sabadell\r\n\t \r\n\tDefinir i adjudicar la inversió necessària en la negociació del paquet d’inversions de l’Estat. \r\n\r\n