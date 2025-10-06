González-Bueno creu que arribar al 30% és "extremadament difícil"

El Banc Sabadell dona per fet que és "impossible" que el BBVA aconsegueixi superar el 50% dels drets de vot dels accionistes de l'entitat. Així de segur i contundent s'ha mostrat el conseller delegat César González-Bueno, durant la seva intervenció en el marc del XVI Encuentro Financiero, en recordar que "quan tires tan a prop del pal en una opa hostil per comprar barat, barat, no et surt a la primera. És molt dolenta".
Si els pronòstics fets per l'alt executiu del Banc Sabadell es compleixen, un dels tres escenaris que es poden produir, a molt estirar, el 17 d'octubre, dia en què el BBVA farà públics els resultats, segons ha dit el president Josep Oliu en una entrevista aquest matí a RAC1, quedaria descartat. Com també una hipotètica segona opa del BBVA, perquè també és "extremadament difícil" arribar al 30%, contradient els percentatges que defensa el president del BBVA, Carlos Torres: "Són números de Gran Capitán. Ha anat punt per punt? Com ho calcula? O simplement ha fet afirmacions generals", ha preguntat González-Bueno.
En aquesta línia, i preguntat sobre quin és el percentatge d'acceptació que estima el Banc Sabadell que els accionistes aniran al bescanvi, el conseller delegat, ha apuntat que un 1% dels accionistes minoritaris que també són clients i que, per tant, tens dipositades les accions al Banc Sabadell, han acceptat la proposta del BBVA. "Del 10% restant –accionistes minoritaris– tenim menys informació, però com a molt arribarem al 2 o 3%. Del 20% dels inversors passius, que repliquen el que fan els altres, un 30% (6%), i està per sota del 10%. Després, David Martínez –3,86%–, que ens situem pel 12%, i després un 30% d'institucionals, que d'aquest 30%, a la meitat li agradaria que sortís l'operació".
Sobre l'article publicat aquest mateix dilluns a El País per l'accionista David Martínez, en el que argumenta els motius pel qual ha decidit anar a l'opa i alhora criticar aquells que apunten a un pacte BBVA-Martínez, González-Bueno ha ironitzat titllant l'article "d'apassionant" i alhora desmentint alguna afirmació: "Es defineix com un inversor a llarg termini. És un fons distressed, no un fons estratègic a llarg termini". Finalment, sobre Martínez ha recordat que la decisió no és irrevocable ni tampoc si hi participarà amb les més de 190 milions d'accions. "No hi ha cap acceptació irrevocable. Si algú diu que a acudir a l'oferta, pregunteu-li si és irrevocable. Si no, pot anar de llebre".