David Fundació i el Centre Metal·lúrgic guardonen cinc alumnes amb el Premi David

David Fundació i el Centre Metal·lúrgic han anunciat aquest dilluns els guanyadors de la 51a edició del Premi David, guardó que distingeix als millors estudiants de Cicles Formatius en les famílies professionals d’electricitat i electrònica, fabricació mecànica, transport i manteniment de vehicles, instal·lacions i manteniment i informàtica i comunicacions, tant de gran mitjà com de superior.
La Comissió d’Avaluació ha acordat atorgar el primer de Grau Mitjà consistent en una assignació de 1.500 € a l’alumne Fabián Huertas, de l’Institut Manolo Hugué; el segon premi, dotat amb 1.000 €, a l’estudiant Emilio Solé, de l’Institut La Ferreria; i un tercer guardó, premiat amb 500 €, a l’alumne Anas Abousaid, de l’Institut Escola Industrial.
Així mateix, s’atorgarà el primer premi corresponent a Grau Superior, dotat amb 2.000 €, a l’alumne Cristian Alcolea, de l’Institut La Ferreria; i un segon premi a l’estudiant Alberto López, de l’Institut Palau Ausit, de 1.000 €. A més, a tots els alumnes premiats se’ls lliurarà l’opció d’assistir gratuïtament a dos cursos que es facin a ESEC, Centre Formació durant el curs acadèmic del 2026.
L’acte de lliurament de premis tindrà lloc el pròxim dilluns 1 de desembre (19 h) a l’Auditori del Centre Metal·lúrgic. En aquesta edició, la 51a, hi assistirà la directora general de Dicomol i vicepresidenta del Centre Metal·lúrgic, Estela Sánchez i Aparicio. Des del Centre, defensen aquesta elecció per la seva iniciativa en “fomentar la implicació i participació de les noves generacions –millenials– que s’incorporen a l’empresa, així com l’interès de fer més visible la presència de la dona en un sector tan tradicionalment masculí, impulsant el grup “IndústriaMesDona”, sense oblidar la gran labor que fa en la formació de persones per al sector mitjançant la FPDual”.