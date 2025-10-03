L’atur a Sabadell cau en 238 persones al setembre

Aquest setembre l’atur ha caigut a Sabadell, situant-se en un total de 10.739 persones. La ciutat trenca la dinàmica d’augments dels últims mesos i registra el tercer descens més intens d’un setembre des del 2008.
En xifres relatives, es tracta d’un descens del 2,2% i trenca la tendència d’increments registrada durant els mesos estivals, recuperant la dinàmica a la baixa que va mantenir-se fins al maig.
Analitzant les dades anuals, la variació també és positiva amb una disminució del 2,1% (hi ha 233 persones menys aturades que el setembre de 2024).
Aquesta tendència segueix el comportament de l’atur a la resta de territoris; també ha caigut al Vallès Occidental (-2,3%), a la província de Barcelona (-1,9%), a Catalunya (-1,6%) i a Espanya (-0,2%).
Examinant amb profunditat les xifres de Catalunya, cal destacar que va tancar el setembre amb 5.293 aturats menys respecte el mes passat i va situar el nombre de desocupats en 322.072 persones, segons informa el Ministeri de Treball. Es tracta del millor setembre des del 2007 i representa un 2,9% menys (-9.858) que el setembre de l’any passat.
A més, suposa el tercer mes de setembre consecutiu en què el nombre d’aturats retrocedeix, concretament des del 2022, quan va pujar un 0,96%. Pel que fa al nombre d’afiliats, va créixer un 0,39% respecte a l’agost (+14.869), fins als 3.863.651, i un 2,02% més (+76.460) que el setembre de l’any passat, segons el Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social. En aquest cas suposa el millor setembre de la sèrie històrica, que es remunta al 2012.
Catalunya va ser la segona comunitat que va crear més llocs de treball al setembre, amb 14.869 més, per darrere la Comunitat de Madrid, que en va sumar 45.905 (+1,23%). En termes absoluts, però, és Catalunya qui té més treballadors en actiu, amb 3.863.651, seguit de la Comunitat de Madrid, amb 3.779.782. Tot i això, el nombre d’afiliats a Catalunya encara es troba una mica lluny del rècord absolut del juliol (3.912.345).
En relació amb les dades sabadellenques, el tinent d’alcaldessa de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, Lluís Matas, ha volgut destacar que “durant els mesos de setembre les xifres d’atur acostumen a baixar respecte al mes anterior. Ara hem de mantenir els índexs d’ocupació de qualitat a la ciutat”.
En la mateixa línia, el regidor de Desenvolupament Econòmic, Antonio Rodríguez, ha assenyalat que “continuarem pendents de la tendència de l’atur en els mesos vinents i continuarem treballant per oferir tant suport a les empreses que generen ocupació de qualitat com serveis a la ciutadania que vulgui créixer professionalment”.