Oliu, sobre David Martínez: “No saps ni qui són els clients, que ets un inversionista de Wall Street”

El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, ha insistit que si el BBVA no aconsegueix més del 50% dels drets de vots dels accionistes de l’entitat que presideix, el més “lògic seria que deixés al Banc Sabadell seguir el camí en solitari”.
El banquer sabadellenc, en una entrevista a RAC1, a quatre dies que tanqui el període d’acceptació, ha defensat la trajectòria del Banc Sabadell, afirmant que en els últims mesos s’ha demostrat com el banc ha “seguit una trajectòria comercial i de comptes de resultats impecables” i ha tancat operacions rellevants com la venda de TSB per 3.600 milions d’euros.
Segons Oliu, des de l’inici de l’opa, la valoració “intrínseca i de mercat” del Banc Sabadell ha pujat. “Hi ha hagut un ‘catch up’, un augment de valoració... gràcies a l’opa, per dir-ho així, ha sigut com tenir un tio darrere que fa córrer”, ha comparat.
Preguntat sobre David Martínez, el banquer sabadellenc ha assegurat que l’accionista mexicà busca “maximitzar valor” sense “pensar en el dividend” i parteix d’una motivació d’un inversor “mundial”, “que no és" la del banc. “Entenc que no és un accionista català, que els clients no saps ni qui són, que ets un inversionista de Wall Street i busques maximitzar beneficis”, ha comentat.
En aquesta línia, Oliu ha assegurat que Martínez creu més en el projecte del BBVA i aposta per un banc amb una mida superior. “El Sabadell té una mida més que suficient per ser rendible i per donar un bon servei, millor que un banc internacional, a la clientela de petites i mitjanes empreses”.