Mor l'empresari Ramon Gabarró Badia

L’empresari sabadellenc Ramon Gabarró Badia va morir aquest passat dilluns a l’edat de 83 anys. En l’actualitat, ostentava el càrrec de president d’honor de Gabarró Hermanos, companyia líder en l'àmbit nacional en la distribució de fusta, taulers, terres d’interior, tarimes d’exterior i solid surface.
Ramon Gabarró Badia, tercera generació de la companyia, va dirigir amb èxit, superant les diferents crisis i situacions adverses, des de l’any 1954, juntament amb els seus germans Esteve i Joan, Gabarró Hermanos. L'any 1965, compraria el primer carretó i vuit anys després fundaria l’empresa Servei SA per donar suport al negoci de Gabarró Hermanos, avui dirigida per la seva filla Sofia Gabarró Taulé.
Fins a l’any 2023, Ramon Gabarró Badia va ser president i membre del Consell d’Administració d’aquesta empresa centenària nascuda a Sabadell, avui amb la seu central a Polinyà i amb sis delegacions repartides arreu d’Espanya –Gavà, Benifaió, Fuenlabrada. Vitòria, Màlaga i Santiago de Compostel·la, i sota la direcció del seu fill, Ramon Gabarró Taulé, quarta generació.
Més enllà de la seva gestió a Gabarró Hermanos, Ramon Gabarró pare va ser president de la Caixa de Sabadell, president de la Cambra de Comerç de Sabadell i president de l’AEIM, l’Asociación Española del Comercio y la Industria de la Madera, així com vicepresident de Sabadell Grup Assegurador.
Entre el seu llegat, que queda documentat a l’Espai Gabarró, ubicat a les instal·lacions centrals de Polinyà, l’empresari se sentia especialment orgullós d’haver aconseguit comprar una tartana construïda pel seu avi, Esteve Gabarró Ferrer a la dècada del segle XX.