Sense tràilers, amb més de 500 arbres nous i càmeres de seguretat: així serà la nova ronda de Collsalarca Aleix Pujadas Carreras
Resignació i desconcert pel macrotall a l'R3: "Hi ha conductors de l'autobús alternatiu que no sabien on anaven" Marc Béjar Permanyer
Carlos Ventura (Banc Sabadell): "Si l’opa triomfa, molts projectes de l'entitat amb la ciutat es perdran" Marc Basté Alujas | Albert Acín Serra
Zurich, el segon accionista més important del Banc Sabadell, descarta anar a l'opa
L'asseguradora, que compta amb gairebé el 5% de les accions, destaca la perspectiva del banc en solitari