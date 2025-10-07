ARA A PORTADA

Zurich, el segon accionista més important del Banc Sabadell, descarta anar a l'opa

L'asseguradora, que compta amb gairebé el 5% de les accions, destaca la perspectiva del banc en solitari

Publicat el 07 d’octubre de 2025 a les 16:47

L'asseguradora Zurich, que compta amb gairebé el 5% de les accions del Banc Sabadell, descarta a acudir a l'opa del BBVA, segons ha avançat el mitjà financer 'Bloomberg' i i han confirmat fonts de la companyia a l'ACN. 

"Zurich no té la intenció de vendre les seves accions", ha apuntat un portaveu de l'asseguradora, que considera que l'oferta actual del BBVA "no és una proposta atractiva per als accionistes del Banc Sabadell". En aquest sentit, el grup assegurador destaca la perspectiva en solitari del banc.

La decisió de Zurich contrasta amb la que va prendre el conseller del Banc Sabadell i tercer accionista més rellevat, David Martínez, propietari del 3,68% del capital, que va mostrar el seu suport a l'opa per "maximitzar el retorn de la inversió".

