Transports Unió inaugura una nova nau logística

La companyia Transports Unió, amb centres a Sabadell i Castellar del Vallès, ha decidit potenciar la seva operativa obrint una tercera nau logística al Polígon Industrial Pla de la Bruguera.
La nova nau de tipus C s'ubica en una parcel·la de 2.311 m², dels quals 1.818 m² és superfície construïda, que se sumen als més de 10.000 m² que la companyia amb més de seixanta anys de trajectòria disposa. Amb aquesta ampliació, Transports Unió reforça de manera significativa la capacitat i l'eficiència de la seva operativa logística. "El nou espai, que compta amb una estructura moderna i completament aïllada, té una ubicació estratègica dins el polígon Pla de la Bruguera que facilita els accessos i redueix els temps dels treballs", apunten fonts de la companyia.
En aquesta línia, afegeixen que "continuarem operant amb un enfocament centrat en la satisfacció del client, treballant amb estàndards elevats, integrant serveis complementaris, optimitzant rutes i adaptant-nos a les exigències dels mercats actuals".
Avui dia, Transports Unió, arrelada a Sabadell i a Castellar del Vallès, és referent al sector del transport, la distribució de mercaderies i els serveis de grua, plataforma i de grupatge, en l'àmbit nacional i internacional. La nova nau ha de servir per reforçar la seva posició competitiva al Vallès Occidental.