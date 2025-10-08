Genís Roca presenta el seu llibre 'La revolució inevitable' a Sabadell: "No vivim encara en una ciutat digital; estem en trànsit"

“El llibre és curt i vertical”, ha dit amb un somriure l’especialista en transformació digital Genís Roca durant la presentació del seu llibre La revolució inevitable (Ara Llibres), aquesta tarda a la Llar del Llibre. “Com un mòbil. Com un TikTok”, ha completat amb complicitat l’editor del Diari de Sabadell, Marc Basté, que ha conduït l’acte davant d’una setantena de persones.
Arqueòleg de formació, Roca combina una mirada de dos milions d’anys de perspectiva amb una trajectòria com a expert en transformació digital i d’empresa. La revolució inevitable beu d’ambdues fonts. “Vaig néixer en una ciutat industrial; no visc encara en una ciutat digital. Estem en trànsit”, ha resumit en la seva primera intervenció.
Roca ha defensat que la transició digital no pot anar guiada per la urgència. “Si el que està passant és seriós i greu, no em demanis una solució ràpida”, ha advertit. En aquest sentit, ha alertat que “encara anem molt curts de regles del joc al voltant de la informació”. La informació, ha explicat, està reemplaçant el treball en la seva funció d’organitzar la societat. Però mentre en l’àmbit laboral “hem fet la feina”, en digitalització encara no: “Tenim baixa per maternitat, horaris, drets laborals... Hem definit moltíssimes regles. Però el contracte social sobre les dades encara no és clar. Per tant, estem lluny de tenir una societat digital consolidada.”
Alhora, ha recordat que els grans canvis històrics es fan visibles quan es transformen “l’estructura del poder, la productivitat, la quotidianitat o el treball”. I això, ha remarcat, “és exactament el que està passant”.
El llibre transita entre mirades socials i empresarials. Per il·lustrar-ho, Roca ha abordat la implantació de la intel·ligència artificial en un negoci: “Si l’empresa vol adoptar IA, abans ha d’endreçar les seves dades. La qualitat de la IA depèn directament de la qualitat de l’històric de dades”, ha reblat. I ha defensat que “les eines han de facilitar la feina, no complicar-la”.
Preguntat per Basté sobre una mirada més global de la IA, Roca ha reflexionat sobre el paper d’Europa en aquesta revolució digital: “Hem estat molt protagonistes en el sistema operatiu del món, però ara el lideratge és als Estats Units i a la Xina.” Segons l’autor, cada potència aplica la seva pròpia visió: “Els EUA diuen que la tutela de la dada ha de ser del mercat, la Xina diu que ha de ser de l’Estat i nosaltres creiem que ha de ser del ciutadà.”
Tot i que Europa “potser no liderarà aquesta revolució”, ha considerat que el continent té un paper clau a jugar. “No em sembla gens malament que agafem el paper de fixar les regles del joc”, ha dit, després de recordar que Google o Facebook ja han aplicat polítiques de protecció de dades “perquè Europa els ha tocat el crostó”.
L’acte ha acabat amb un torn de preguntes dels assistents, entre les quals han aparegut temes de primeríssima actualitat —com Gaza o Ucraïna en l’era digital— i qüestions sobre les feines i els currículums del futur.